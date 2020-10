Acht neue Corona-Fälle im Kyffhäuserkreis

Dieser Sprung war fast absehbar: Der Kyffhäuserkreis hat am Donnerstag acht Corona-Neuinfektionen verzeichnet. „Das einzig Positive daran ist: Erneut sind keine sozialen Einrichtungen betroffen“, sagte Landratsamtssprecher Heinz-Ulrich Thiele. Es handele sich um einzelne Fälle, zumeist Reiserückkehrer, darunter ein älteres Ehepaar. Alle Betroffenen hätten sich selbst gemeldet. Das personell verstärkte Gesundheitsamt arbeite nun „auf Hochtouren“ (Thiele), um die Kontaktpersonen zu ermitteln. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Im Kreis ist zudem erstmals seit Beginn der Pandemie im März ein Fall mit schwerem Verlauf aufgetreten: Ein junger Mann, der vor einer Woche positiv getestet wurde, zeigte erhebliche Symptome und muss stationär behandelt werden. Wo, wollte das Landratsamt nicht mitteilen.

Insgesamt werden im Kreis nun 26 positiv auf Sars-CoV-2 getestete Menschen betreut – 11 aus dem Altkreis Artern und 15 aus dem Altkreis Sondershausen. Die Anzahl der aufsummierten Fälle seit März wuchs auf 98. Todesfälle gab es seitdem nicht. Auch die Zahl der Corona-Kontaktpersonen stieg deutlich auf 176. Aus dem Ostkreis befinden sich 103 Menschen in häuslicher Quarantäne, aus dem Westkreis 73. Es ist zu erwarten, dass die Zahl durch die neuen Fälle weiter klettert.

Der 7-Tage-Inzidenzwert, der die Zahl der Positivfälle auf 100.000 Einwohner hochrechnet, stieg im Kreis zwar von 14 auf 18,9, liegt aber noch klar unter der ersten Risiko-Einstufungsgrenze (25,8). „Damit besteht aktuell bei uns noch keine Notwendigkeit einer Allgemeinverfügung“, sagte Thiele. Ein solches Papier mit verschärfenden Maßnahmen läge aber, bereits erarbeitet, seit einer Woche parat. Man müsse sehen, was alles genau das Land verordnet. Thiele: „Wir können nicht etwas erlassen, was am nächsten Tag vom Gericht kassiert wird.“

Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) brach ihren Urlaub ab. In einer Telefonkonferenz mit den Bürgermeistern verständigte man sich darauf, die Kontrollen der Corona-Regeln wieder hochzufahren. In der K&S-Seniorenresidenz Sondershausen wurde Donnerstag eine zweite Testung aller Bewohner und Mitarbeiter vorgenommen. Am Montag folgt eine solche im Awo-Pflegeheim Roßleben. In beiden sozialen Einrichtungen hatte es vorige Woche Fälle gegeben.

Die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes ist am Freitag von 9 bis 12 Uhr und dann wieder am Montag von 9 bis 15 Uhr erreichbar unter Telefon: 03632/741 444.