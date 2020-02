Aufregung an Kitas und Schulen wegen Masernimpfpflicht

An vielen Thüringer Kindergärten und Schulen herrscht Aufregung. Eltern berichten, sie würden vermehrt aufgefordert, Impfausweise ihrer Kinder vorzulegen. Dabei geht es um den Nachweis, dass der Nachwuchs pflichtgemäß gegen Masern geimpft ist.

Mitte November 2019 hatte der Bundestag grünes Licht für das Masernschutzgesetz gegeben. Damit tritt die Impflicht am 1. März 2020 verbindlich in Kraft. In einer gerade veröffentlichten Richtlinie weist die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) ausdrücklich darauf hin, dass die Nachweispflicht nicht nur für Kinder, sondern generell für Menschen in Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen gilt.

Kinder und Erwachsene müssen ausreichenden Masernschutz nachweisen

Dazu zählen neben Kindern und Personal in Kitas und Schulen auch Bewohner und Angestellte in Asylbewerber- und Flüchtlingsunterkünften sowie Mitarbeitende in medizinischen Einrichtungen wie Arztpraxen, ambulanten Pflegediensten oder Krankenhäusern. „Ohne ausreichenden Masernschutz dürfen Kinder nicht in Kitas aufgenommen werden und Erwachsene nicht in Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen arbeiten“, so die KBV. Allerdings gelte die Impfpflicht nur für Personen, die nach 1970 geboren sind.

Bei Verweigerung können laut Gesundheitsministerium 2500 Euro fällig werden. „Zwangsimpfungen sind grundsätzlich ausgeschlossen. Bei dauerhafter Impfverweigerung können jedoch Beschäftigungs- oder Betreuungsverträge (außer bei schulpflichtigen Kindern) gekündigt werden. Zudem können mehrfach Buß- oder Zwangsgelder verhängt werden“, sagt Ministeriumssprecher Frank Schenker.

Selbst bei Experten ist Impfpflicht umstritten

Mit der Impfpflicht soll die Impfquote erhöht und die Verbreitung der Infektionskrankheit eingedämmt werden. Selbst bei Experten ist sie umstritten. „Eine gesetzliche Impfpflicht sollte das letzte Mittel sein, um Menschen vor einer schweren Erkrankung zu schützen. Wir befürworten, dass Krankenkassen künftig eine aktive Rolle bei der individuellen Information über Impfungen übernehmen können“, sagt Guido Dressel, Landeschef der Techniker Krankenkasse.

Mehrheit der Deutschen befürwortet Impfungen

Masern-Impfpflicht ab 1. März: Das müssen Eltern wissen