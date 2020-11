Ein Fitnessstudio kämpft ums Überleben: „Unser Lebenswerk zerbröselt“

Anaid und Jens Schilling aus Schnepfenthal sind – tja, wie soll man ihren Gemütszustand beschreiben? Enttäuscht? Verunsichert? Verzweifelt?

Es ist eine Mischung aus allem. Denn das Ehepaar, das seit 25 Jahren im Kreis Gotha ein gut gehendes Fitnessstudio betreibt, in dem sich inzwischen sogar Innenminister Georg Maier (SPD) angemeldet hat, muss ohnmächtig mit ansehen, „wie sein Lebenswerk zerbröselt“. Nachdem die Schillings das Studio wegen Corona schon im Frühjahr abrupt für zehn Wochen schließen mussten, kam mit dem Teil-Lockdown im November erneut das Aus. Und das, wie es im Moment aussieht, auf unbestimmte Zeit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Den Schillings fehlen fast die Worte ob dieser Situation. Da haben sie nun jahrelang alles daran gesetzt, ein Fitnessstudio mit familiärem Charakter zu erschaffen, haben stets pünktlich Steuern entrichtet und mit einem straffen Tilgungsplan ihre Kredite weitgehend abgezahlt.

Zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit müssen sie ihr Fitnessstudio schließen

Und dann ist zum zweiten Mal binnen kürzester Zeit zwangsweise Schluss? „Das macht langsam richtig Angst“, sagt Anaid Schilling, die ebenso wie die anderen fünf festangestellten Mitarbeiter in Kurzarbeit gehen musste.

Von den angekündigten Finanzhilfen haben Anaid und Jens Schilling bisher keinen Cent gesehen. Bis jetzt sei es noch nicht einmal möglich gewesen, sie zu beantragen. Doch selbst wenn die Zuschüsse irgendwann fließen: „Sie machen nicht wett, was kaputtgegangen und schon aufgelaufen ist“, sagt Jens Schilling. Das Frühjahr und der Herbst seien gewöhnlich die Zeiten, in denen sich neue Mitglieder anmelden. Das fiel in diesem Jahr wegen der Schließungen und der damit verbundenen Verunsicherung weg.

Sie haben die Beitragszahlung vorerst ausgesetzt

Anders als im Frühjahr wollen die Schillings ihre rund 700 Mitglieder jetzt aber auch nicht bitten, die Beiträge weiter zu zahlen und als eine Art Vorschuss zu betrachten, der später abtrainiert werden kann. Sie haben die Beitragszahlung vorerst ausgesetzt und ihre Bank um Stundung gebeten. Ohne ihre Rücklagen kämen sie überhaupt nicht über die Runden. „Doch mit diesem ständigen Auf und Zu können wir nicht arbeiten. Wir brauchen eine gewisse Planungssicherheit“, sagt Jens Schilling.

Ihm und seiner Frau fehle allmählich das Verständnis für diese Maßnahmen: Jeder Studio-Betreiber, der etwas auf sich halte, habe ein umfassendes Hygienekonzept umgesetzt. „Das bedeutet einen hohen personellen und finanziellen Aufwand und kostet allein uns jeden Monat einen fast vierstelligen Betrag“, sagt Jens Schilling. Daneben aber unterschätze die Politik, welche Bedeutung das Training für jene habe, die sich gesund und beweglich erhalten wollten. Aus zahllosen Mails und Gesprächen wissen die Schillings, dass gerade Senioren leiden, weil sie nicht trainieren dürfen.

Um wenigstens etwas zu tun, bieten die Schillings jetzt verstärkt Reha-Kurse für kleine Gruppen an, die dafür ein Rezept vorlegen können. Außerdem haben sie wieder kleine Trainingsgeräte an Mitglieder ausgeliehen. Doch alles das ersetzt natürlich nicht den normalen Trainingsbetrieb. Da und dort, wissen sie, haben schon Fitnessstudios dichtmachen müssen. Jens Schilling: „Wir aber geben nicht so schnell auf. Das hier ist schließlich unsere Existenz.“