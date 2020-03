Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erster Corona-Toter im Ilm-Kreis

Jetzt gibt es den ersten Corona-Todesfall bei einem Bewohner aus dem Ilm-Kreis. Wie das Landratsamt mitteilte, erlag der 57-jährige Mann aus Neustadt, der am Samstag beatmungspflichtig in das SRH Klinikum nach Suhl mit einer Coronavirus-Infektion eingeliefert wurde, am Mittwoch seiner Erkrankung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Mit Stand Mittwoch, 25. März, gibt es 24 Fälle einer bestätigten Coronavirus-Infektion im Ilm-Kreis. Zu ihnen gehören mittlerweile 463 Kontaktpersonen. Das Gesundheitsamt arbeite in drei Teams auf Hochtouren an der Bearbeitung der Fälle und Ermittlung der Kontaktpersonen. Am Dienstag habe in Ilmenau eine Abstrichstelle die Arbeit aufgenommen, eine weitere gibt es bereits in Arnstadt. Neustadt im Ilmkreis steht nach mehreren Corona-Infektionen seit dem Wochenende unter Quarantäne. Sechs der damals elf Corona-Fälle im Ilm-Kreis leben in der Landgemeinde Großbreitenbach. Dort konnte das Gesundheitsamt rund 70 Kontaktpersonen ausmachen. Nachdem mehrere Fälle bekannt wurden, bei denen Quarantäne nicht eingehalten wurde, warnte Landrätin Petra Enders (Linke) die Bewohner, dass dies eine Straftat ist. Bewohner kauften etwa im Nachbarort Breitenbach ein. Neustadt unter Quarantäne: Sechs Infizierte, 70 Kontakte