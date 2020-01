Experte: Früherkennung bei Krebs muss an Bedeutung gewinnen

Mitte Februar findet in Berlin der 34. Deutsche Krebskongress statt. Kongresspräsident ist Professor Andreas Hochhaus, der in Weimar lebt und am Universitätsklinikum Jena arbeitet. Im Gespräch mit dieser Zeitung gibt er als Vorsitzender der Thüringischen Krebsgesellschaft Auskunft.

Vor fast genau zwei Jahren – Mitte Dezember 2017 – wurde das Gesetz zum Krebsregister erlassen. Was ist daraufhin in Thüringen passiert?

Die Träger der fünf Tumorzentren in Thüringen haben gemeinsam entschieden, eine GmbH zu gründen und dort die Registerfunktion auszuüben. Das heißt, dass die Dokumentation nach wie vor direkt am Behandlungsort passiert und dann im Zentralregister in Jena zusammengeführt wird. In Verantwortung ist unser Sozialministerium. Der Beleihungsvertrag liegt jetzt vor, so dass die GmbH jetzt auch kostendeckend arbeiten kann. Die Finanzierung des Ganzen ist geteilt zwischen Krankenkassen, Deutscher Krebshilfe und den Ländern.

Das Gute ist, Sie fangen nicht bei Null an...

In den östlichen Bundesländern bauen wir auf dem sogenannten epidemiologischen Krebsregister auf, das es schon zu DDR-Zeiten seit 1954 gab.

Das sollte doch 1990 abgewickelt werden?!

Aber zum Glück ist das dann doch nicht passiert. Die Registrierung der Tumorpatienten und ihren Erkrankungen fand also weiterhin statt. Nun gibt es aber – und das ist vernünftig – eine viel detailliertere Vorgabe, die die Behandlungsverläufe und -ergebnisse mit einbezieht. Retrospektiv kann dann bewertet werden, wie eine bestimmte Behandlungsart im Vergleich mit anderen abgeschnitten hat. Das lässt sich unter dem Stichwort Qualitätskontrolle zusammenfassen.

Lässt sich aus dem Krebsregister direkt ableiten, welche Behandlungsweg besonders gut geeignet ist für aktuelle und künftige Fälle?

Es ist so: Die zertifizierten Zentren, die wir im Land haben, arbeiten nach konsentierten und publizierten Leitlinien. Wer sich an diese Standards hält, der hat nachweislich bei sehr vielen Tumorarten eine bessere Behandlungsqualität im Vergleich zur Einzelfallentscheidung. Behandlungen werden überprüft und bei Wissenszuwachs immer wieder neu diskutiert. Das bringt letztlich eine Verbesserung der Chancen für unsere Patienten.

Was muss gegeben sein, damit ein Patient nicht nach Standard behandelt werden kann?

Wenn die Standardtherapie nicht ausreichend wirkt oder frühe Rückfälle auftreten, müssen die Therapiemöglichkeiten neu überdacht werden. Nicht immer gibt es für diese Situationen klare Vorgaben aus Leitlinien. Hier stellt sich relativ schnell die Frage: Kommen wir mit den zugelassenen Behandlungsverfahren aus oder brauchen wir etwas Neues?

Etwas Neues bedeutet?

Therapieverfahren, die noch nicht zugelassen sind; also in Studien überprüft werden. Diese Studien haben die Aufgabe, einerseits den Zugang zu neuen vielversprechenden Optionen zu schaffen, andererseits Wirkungen und Nebenwirkungen klar zu dokumentieren als Grundlage für die spätere Zulassung. Nur so kommt es zum wissenschaftlichen Fortschritt. Und nur so haben unsere Patienten die Möglichkeit, alle Chancen zu nutzen. Das ist eine Balance. Und um diese Balance geht es uns bei dem Krebskongress...

… zu dem Sie als Kongresspräsident vom 19. bis 22 Februar nach Berlin einladen. Das Motto „Optimale Versorgung für alle“ klingt nach einer großen Herausforderung, oder?

Ja. Wir fordern überall und damit flächendeckend Standards bei der Behandlung der häufigsten Tumorarten. Andererseits geht es auch darum, Innovation zu fördern und neue Therapieformen möglich zu machen. Das geht nur, wenn alle Ärzte über neue Verfahren informiert sind und wissen, wo sie eingesetzt werden können.

Was heißt das für die Anwendung?

Wir können diese Verfahren nicht in allen Krankenhäusern anbieten. Hier liegt die besondere Aufgabe des Universitätsklinikums. Die Entwicklung, Einführung und Testung neuer Diagnostik- und Therapieverfahren ist eine Hauptaufgabe der akademischen Medizin. Durch die flächendeckende Information gibt es für die Ärzte im Land die Möglichkeit zur Kooperation. Mir liegt besonders am Herzen, dass wir über alle Krankenhäuser und Praxen hinweg auf der kollegialen Ebene eng zusammenarbeiten, um die besten Chancen für alle Patienten zu diskutieren, zu überprüfen und unabhängig von der Zugehörigkeit eines Krankenhauses zu Klinikverbünden auf regionaler Ebene zu kooperieren. Daran arbeiten wird.

Hat die Register-GmbH diese Zusammenarbeit befördert?

Ja, auf der Arbeitsebene sind wir viel enger zusammengekommen und tauschen neue Optionen aus, die wir für unsere Patienten anbieten können.

Hat der Krebs einen Teil seines Schreckens verloren?

Der aktuellen Statistik zufolge werden heute 60 Prozent der neu aufgetretenen Tumoren geheilt. Das hängt stark von der Diagnose ab, die sich nicht nur auf das betroffene Organ, sondern auch auf die spezifischen Gewebseigenschaften bezieht. Dabei geht es um die genetische und die immunologische Charakterisierung des Tumors. Wir haben immer mehr Möglichkeiten, bei der medikamentösen Therapie von der reinen Chemotherapie wegzukommen hin zu zielgerichteten Therapien, die die genetischen Eigenschaften des Tumors ausnützen, um sie spezifisch zu hemmen. Ein völlig neues Feld mit rasanter Entwicklung sind aber auch Therapien, die das Immunsystem des Patienten gegen den Krebs aktivieren. Auf dem Kongress in Berlin werden solche modernen Immuntherapien eine große Rolle spielen.

Das heißt?

Das körpereigene Immunsystem wird sehr geschickt aktiviert, um einen Tumor zu erkennen und zu attackieren. Diese Kombination aus Immuntherapie, zielgerichteter Therapie und Chemotherapie hat schon viel gebracht und ist heute die wichtigste Aussage zur Entwicklung der Therapie insgesamt.

Was genau hat das Zusammenspiel der Therapien gebracht?

Vor allem Lebensqualität für die Patienten. Die neuen Therapien haben die Schrecken der Chemotherapie gemildert; die Verträglichkeit wurde verbessert. Zugleich haben sich die Heilungschancen verbessert.

Welche Rolle spielt die Diagnostik?

Die Chancen können nur dann genutzt werden, wenn die Untersuchung sehr gründlich ist und modere Verfahren der Bildgebung, der genetischen und immunologischen Charakterisierung der Tumoren eingesetzt werden. Übrigens sind auch die operativen Verfahren verbessert worden. Mittlerweile können bestimmte Tumorabsiedlungen operiert werden. Das heißt: Auch metastasierte Tumoren kann man heilen. Es geht so weit, dass – wenn etwa die Leber befallen ist – heutzutage Teile von Organen transplantiert werden können. Mit all diesen Verfahren erhöht sich die Heilungsrate bei den Tumoren.

Erkranken heutzutage mehr Menschen an Krebs als früher?

Ja, aber aus dem Grund, dass wir immer älter werden. Das ist eine Folge der demografischen Entwicklung und der besseren Behandlungsmöglichkeiten etwa bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Folge ist, dass es häufiger zu Alterskrebsen kommt wie etwa beim Mann das Prostatakarzinom oder das Mammakarzinom bei der älteren Frau.

Es herrscht der Eindruck vor, dass Kinder und Jugendliche immer häufiger an Krebs erkranken. Ist das so?

Nein. Wir haben aber immer mehr junge Menschen, die den Krebs überlebt haben. Und deshalb müssen wir uns vermehrt darum kümmern, dass junge Menschen besser mit der überstandenen Krebserkrankung zurecht kommen. Da geht es um Langzeitfolgen der Therapie, um Familienplanung, um berufliche Chancen, um die soziale Einbindung und psychologische Unterstützung.

Sie sind ja auch Vorsitzender der Thüringer Krebsgesellschaft und in dieser Funktion Präsident des Deutschen Krebskongresses. Wie gut ist denn aus dieser Warte die Lage für die Patienten?

Mir liegt besonders am Herzen, auch in Thüringen flächendeckend eine gute Versorgung sicherzustellen. Es geht um das Wissen um die Therapieoptionen, es geht um niederschwelligen Zugang zu sozialen Maßnahmen und es geht um die psycho-onkologische Unterstützung. Unsere Beratungskapazität ist nach wie vor deutlich gering.

Warum?

Weil die vorhandenen Beratungsstellen nicht ausreichend finanziert werden. Die Beratung lebt von freiwilligen Leistungen der Kommunen, der Krankenhausträger und der Thüringischen Krebsgesellschaft und damit in erster Linie von Spenden. Insofern sehen wir mit Hoffnung auf ein Gesetz, das der Gesundheitsminister Jens Spahn plant: Demnach soll die psychoonkologische Beratung regelfinanzierte Kassenleistung werden. Darauf müssen wir uns vorbereiten, indem wir verstärkt Berater ausbilden.

Und welche Rolle kommt dem Land Thüringen zu?

Im Landeshaushalt gibt es im Gegensatz zu Sachsen und Hessen keine Mittel für die psychoonkologische Beratung und für die Arbeit der Thüringischen Krebsgesellschaft. Eine koordinierte projektorientierte Unterstützung würde helfen, den 40 Patientinnen und Patienten sowie ihren Angehörigen, die in Thüringen täglich mit einer Krebsneudiagnose konfrontiert werden, klare Empfehlungen zu den Therapieoptionen, psychosoziale Unterstützung und psychologische Hilfe zu gewähren und damit ihre Chancen auf dem Weg zur Heilung zu steigern.

Was gilt im Kampf gegen Krebs generell?

Die beste Möglichkeit, Krebs zu bekämpfen ist, ihn zu verhindern. Wir würden uns freuen, wenn große Präventionsaktionen aus dem Landeshaushalt unterstützt würden. Früherkennung bedeutet bessere Heilungschance. Leider werden von den Versicherten die von den Krankenkassen bezahlten Maßnahmen nach wie vor zu wenig genutzt.

