Fünfter Coronafall im Kyffhäuserkreis - Gruppe war in Tirol

Im Kyffhäuserkreis sind fünf Coronafälle bestätigt worden. Das Landratsamt teilte in einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag mit, dass alle Personen der Reisegruppe angehörten, die in Tirol im Urlaub und am vergangenen Samstag zurückgekehrt waren. Alle fünf stehen unter häuslicher Quarantäne. Zwei Ergebnisse stehen noch immer aus.

Am Donnerstagvormittag hatte Heinz-Ulrich Thiele, Sprecher des Landratsamtes, eine dritte Ansteckung mit dem Coronavirus bestätigt. Zwei Männer der Reisegruppe waren bereits am Montag positiv auf das Virus getestet worden. Die beiden Betroffenen hätten bereits im Urlaub über erste Symptome geklagt und sich am Wochenende beim Bereitschaftsdienst des Gesundheitsamtes gemeldet.

