Gefährlicher Parasit: Fuchsbandwurm ist in ganz Thüringen verbreitet

Wer jetzt durch die heimischen Wälder wandert, kann schon Heidelbeeren, Brombeeren oder Pilze finden. Und automatisch stellt sich dir Frage, ob man hierzulande zumindest die Beeren ungewaschen und roh, dafür aber reich an Vitaminen und Geschmack einfach in den Mund stecken kann oder man womöglich doch mit dem Fuchsbandwurm in Kontakt kommt.