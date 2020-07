Bei Beratungen und Sitzungen in Corona-Zeiten wird im Landratsamt des Kyffhäuserkreis in Sondershausen Mundschutz getragen. Hier Kyffhäuser - Landrätin Antje Hochwind-Schneider ( SPD ).

Sondershausen. Weiterhin werden drei Menschen in Quarantäne betreut.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im Kyffhäuserkreis keine neuen Corona-Fälle

Der Kyffhäuserkreis hat weiterhin keine neuen Corona-Fälle zu verzeichnen. Das teilte das Landratsamt am Donnerstag mit. Nach wie vor werden allerdings drei Personen in Quarantäne betreut. Alle drei stammen aus dem Altkreis Artern und hatten zuvor Kontakt zu einem an Covid-19 Erkrankten aus dem Burgenlandkreis, einem sogenannten Indexfall.

Seit Beginn der Corona-Pandemie Mitte März hatten sich im Kyffhäuserkreis insgesamt 52 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert. Alle sind wieder genesen – ein Großteil bereits seit längerer Zeit. Weiterhin gibt es keine mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehende Todesfälle im Kyffhäuserkreis. Die Terminvergabe für Testabstriche und für die Infektionspraxis erfolgt über die jeweiligen Hausärzte.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.