Beim Heiraten im Kyffhäuserkreis hat das Coronavirus das Sagen

Große Hochzeitsfeiern sind im abgelaufenen Jahr kaum möglich gewesen. Etliche Paare haben ihre Eheschließung aus diesem Grund verschoben, andere fanden sich mit den Einschränkungen ab und heirateten im kleinen Kreis - und in diesem Jahr sieht es bislang nicht anders aus.

„Heiraten ist grundsätzlich möglich - aber natürlich mit Einschränkungen“, sagt Standesbeamtin Heike Andrzejak in Sondershausen. Die Größe der Hochzeitsgesellschaft sei in der Kreisstadt derzeit auf maximal 15 beschränkt. So viele Personen ließ die Größe der Räumlichkeiten zu, in denen sich Paare in der Kreisstadt das Jawort geben dürfen. Zur Auswahl stehen dafür das Bürgerzentrum Cruciskirche und das Schloss. Einen Ansturm auf Hochzeitstermine durch heiratswillige Paare, die im Vorjahr wegen der Coronabestimmungen den sprichwörtlich schönsten Tag ihres Lebens verschoben hätten, gebe es bislang aber nicht: „Bislang hält sich die Terminanfrage in Grenzen. Viele Paare werden auf eine Lockerung der Bestimmungen warten.“ Ohnehin seien die Wintermonate keine Hochzeitsmonate. „Geheiratet wird meist vom Frühjahr bis September“, sagt die Standesbeamtin, die die letzte standesamtliche Trauung im Dezember vornahm.

Däumchendrehen gebe es deswegen in den Standesämtern im Kreis aber nicht. „Sterbefälle und Geburten sind zu beurkunden. Wir haben genug zu tun“, so Andrzejak.

Die Anzahl der Anwesenden legt jedes Standesamt individuell fest

Anders als ihre Kollegin in der Kreisstadt durfte Petra Walter im Arterner Standesamt im neuen Jahr bereits die ersten Eheleute zusammenführen. „Das war am 15. Januar in der Veitskirche“, erzählt die Standesbeamtin. Da habe ein einziges Paar vor ihr gestanden, ohne Gäste. Die Zahl der zulässigen Anwesenden einer Trauzeremonie legt jedes Standesamt individuell fest. Maßgeblich dafür ist die Raumgröße. In Artern darf eine Hochzeitsgesellschaft bei der standesamtlichen Trauung zehn Personen umfassen, egal ob sich das Paar für die Veitskirche oder für die Kapelle in Mönchpfiffel entscheidet. „Wer in größerem Rahmen heiraten möchte, der verschiebt die Hochzeit“, erzählt Petra Walter. Oder gibt sich im kleinen Kreis das Jawort und holt die große Feier später nach, wenn wieder mehr Leute zusammenkommen dürfen. Auch das kommt vor. In der Zahl der Eheschließungen in Artern schlägt sich das Coronajahr 2020 aber nicht deutlich nieder: „Wir hatten 2020 fast so viele Trauungen wie im Jahr davor“, berichtet die Standesbeamtin.

In Greußen hatte Annett Knörig-Nohl im vergangenen Jahr 27 Paare zusammenzuführen. „Bei uns haben immer Trauungen stattgefunden“, erzählt die Standesbeamtin rückblickend auf das abgelaufene Jahr. Am Anfang der Pandemie im März/April 2020 durfte bloß das Brautpaar erscheinen, ab Mai waren dann auch wieder Gäste erlaubt. Als Orte für das feierliche Jawort können Paare in Greußen zwischen dem Trausaal und dem Keller im Rathaus sowie dem Trauzimmer im Verwaltungsgebäude wählen.

In Greußen scheinen die Paare noch abzuwarten

Ausschlaggebend dürfte dabei auch die Zahl der Gäste sein, die sie bei der Zeremonie dabei haben möchten: Im Trausaal seien außer dem Brautpaar zwölf weitere Personen zugelassen, im Keller acht Personen plus Brautpaar und im Trauzimmer vier plus Brautpaar, zählt die Standesbeamtin auf. Die letzte standesamtliche Trauung in Greußen fand Anfang Dezember statt, die ersten Terminanfragen für 2021 gibt es für Anfang Mai. „Normalerweise geht es eher los. Aber offenbar wollen die Paare erst mal abwarten“, sagt Annett Knörig-Nohl.

In Bad Frankenhausen sind Eheschließungen derzeit ausschließlich im Rathaus der Kurstadt möglich, denn die anderen Trau-Highlights Barbarossahöhle, Kyffhäuserdenkmal und Schlossmuseum sind geschlossen. Hochzeitsgesellschaften von „maximal 15 Personen plus Standesbeamtin plus Fotograf“ steht der Ratssaal offen, kleineren von „maximal fünf Personen einschließlich Standesbeamtin“ kann Silvia Schmidt das Kreuzgewölbe im Erdgeschoss anbieten. „Anfragen für 2021 haben wir. Die erste Eheschließung findet am 9. Februar statt“, entnimmt die Standesbeamtin ihrem Kalender. Auf 80 bis 90 beläuft sich im Schnitt die jährliche Zahl der Eheschließungen durch das Standesamt Bad Frankenhausen, das auch für die Gemeinde Kyffhäuserland zuständig ist. Im abgelaufenen Jahr waren es sogar 91. Also keine Spur von Heiratsmuffelei in der Kurstadt wegen SarsCov2.

Im Standesamtsbereich Roßleben-Wiehe läuten im Februar zum ersten Mal im neuen Jahr die Hochzeitsglocken. Insgesamt hat Ilona Sachse bislang fünf Anmeldungen vorliegen. „Die Paare wussten schon Bescheid über die coronabedingten Einschränkungen, insbesondere die begrenzte Teilnehmerzahl, waren also nicht überrascht“, sagt die Standesbeamtin. Im vergangenen Jahr gaben sich in Roßleben-Wiehe 28 Paare das Jawort und damit „so viele wie immer“. Die Eheschließungen fanden „im kleinen Rahmen“ statt. „Die meisten Paare sind alleine gekommen. Nur zwei haben direkt abgesagt und wollten die Hochzeit verschieben“, erzählt sie. Zu jeder Zeit seien in Roßleben-Wiehe zehn Personen zugelassen gewesen, einschließlich Fotograf und Trauzeugen. Getraut wird derzeit ausschließlich im Rathaus der Stadt in Roßleben, in der Klosterschule nicht.

Wasserburg Heldrungen fällt leider als Location aus

Fünf Gäste plus Brautpaar plus Standesbeamtin - so lautet die Formel für die statthafte Größe einer Hochzeitsgesellschaft in Helbedündorf. Mehr Personen lasse der Trauraum im Verwaltungsgebäude nicht zu, sagt Standesbeamtin Diana Kapell. Beschwerden habe sie deswegen keine zu Ohren bekommen. „Wir haben auch nicht ganz so viele Eheschließungen im Jahr“, räumt sie ein. Fünf Paare hätten sich im vergangenen Jahr das Jawort gegeben, das letzte Paar im Dezember. Und für das laufende Jahr gebe es „erste grobe Anfragen“ für die Zeit ab Mai. Ohnehin fänden Trauungen meist in den Sommermonaten statt, so Kapell.

Wer sich in der Stadt An der Schmücke das Jawort geben möchte, muss auf die beliebte Wasserburg verzichten. Denn die steht für Trauungen derzeit nicht zur Verfügung. „Auf der Wasserburg herrscht seit dem vergangenen Jahr eingeschränkter Betrieb. Das betrifft auch Eheschließungen“, sagt der Hauptamtsleiter der Stadt, Karsten Lange. Heiratswilligen stehen der Sitzungssaal des Heldrunger Rathauses zur Verfügung, in dem maximal 15 Personen gestattet sind, oder das Standesamtsbüro in Gebäude der Stadtverwaltung im Ortsteil Bahnhof.

Flexibel mit der Größe einer Hochzeitsgesellschaft wird in Ebeleben umgegangen. „Wir überprüfen unser Trauzimmer immer wieder neu im Rahmen der jeweils aktuellen Fassung der Coronabestimmungen des Landes“, sagt Bürgermeister Steffen Gröbel. Soll heißen: Es können zehn Personen zugelassen sein, elf oder auch mal zwölf, je nach Zahl der Hausstände. Danach richte sich auch, wer nebeneinander sitzen dürfe. „Wir haben uns immer an die Vorgaben gehalten“, betont der Bürgermeister. Zur Zahl der Eheschließungen ergänzt Standesbeamtin Ramona Klöppel, dass in Ebeleben im vergangenen Jahr ein leichter Rückgang zu verzeichnen gewesen sei. „Im Schnitt haben wir jährlich zwischen 25 und 30 Trauungen. Voriges Jahr hatten wir trotz allem über zwanzig“. Am 19. Dezember habe sich das letzte Paar in Ebeleben das Jawort gegeben. Am 21. Februar wird der Hochzeitsreigen 2021 eröffnet.