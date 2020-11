Lehrerin an Sondershäuser Gymnasium positiv auf Corona getestet

Einen Coronafall gibt es am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Sondershausen. Eine Lehrerin wurde positiv getestet. Die ersten Klassen und Kurse waren am Montagnachmittag aufgefordert worden, am Dienstag zu Hause zu bleiben. Das Gesundheitsamt sei aber noch mit der Kontaktnachverfolgung beschäftigt, heißt es aus dem Landratsamt. Ob die Schule nach der Corona-Ampel des Bildungsministeriums auf Gelb gesetzt wird, darüber werde noch entschieden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Bereits am Montag war bekanntgeworden, dass mit dem Coronavirus infiziert ist. Im Kyffhäuserkreis gibt es vier Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit steigt die Gesamtzahl der bisher Infizierten auf 366, aktuell sind 188 Menschen infiziert. Die Zahl der Genesenen beträgt 174. 18 Personen befinden sich in stationärer Behandlung, 962 (-79) Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Vier Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Kontaktnachverfolgung in Thüringen gelingt - noch