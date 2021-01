Sieben-Tage-Wert in Thüringen sinkt weiter

Bundesweite Nummer 1 ist jetzt der an Thüringen angrenzende Burgenlandkreis (Sachsen-Anhalt) mit einer 7-Tage-Inzidenz von 506. In Thüringen sinken die Inzidenzen nur langsam weiter.

Trotz sinkender Infektionszahlen bleibt Thüringen bundesweit das Land mit dem höchsten Inzidenzwert. Im Freistaat lag am Samstag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen bei 209,5 - und sank damit erneut gegenüber dem Vortag. Das geht aus Zahlen der Thüringer Staatskanzlei vom Samstag hervor. Demnach kamen innerhalb eines Tages 675 neu erfasste Corona-Infektionen hinzu. Am Freitag hatte der Tageswert noch bei 877 Neuinfektionen gelegen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Dicht hinter Thüringen bei der Sieben-Tage-Inzidenz lag am Samstag Sachsen-Anhalt mit einem Wert von 204,1. Der Landkreis mit der höchsten Inzidenz liegt inzwischen in Sachsen-Anhalt - an der Grenze zu Thüringen.

Seit Beginn der Pandemie infizierten sich in Thüringen bislang 61.793 Menschen mit dem Coronavirus. 1964 Menschen starben mit oder an den Folgen einer Corona-Infektion (Stand: 23. Januar, 15 Uhr).

Gegen das Coronavirus geimpft wurden bislang 37.344 Menschen. 1450 Menschen bekamen bereits die zweite Impfdosis.

