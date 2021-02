Corona-Tests für Erzieher an Kindergärten in Sülzhayn starten

Seit Montag sind auch die Kindergärten in Ellrich und Sülzhayn wieder geöffnet und befinden sich im eingeschränkten Regelbetrieb. „Wir wollen alles dafür tun, dass dies auch so bleibt“, sagte Bürgermeister Henry Pasenow (CDU) auf der Haupausschuss-Sitzung am Montag im Haus des Gastes in Sülzhayn. Nächste Aufgabe sei die Corona-Testungen der Erzieher. „In zwei Tagen soll es losgehen, bis dahin müssen die Tests beschafft werden“, erläuterte der Bürgermeister. Die Pflichttests seien zweimal die Woche vorzunehmen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog