Im AWO-Pflegeheim Haus Wilma in Bad Frankenhausen gab es 46 neue Coronafälle.

Kyffhäuserkreis. In der Einrichtung haben sich 35 Bewohner und elf Mitarbeiter infiziert. Die Krankheitsverläufe sind aber alle sehr mild. Trotzdem wurde Hilfe bei der Bundeswehr angefordert.

46 Corona-Infektionen in Pflegeheim im Kyffhäuserkreis

Das Landratsamt des Kyffhäuserkreises meldet zwischen dem 26. Februar, 8 Uhr, und dem 27. Februar, 8 Uhr, insgesamt 46 weitere Coronainfektionen im Landkreis. Alle davon entfallen auf das AWO-Pflegeheim Haus Wilma in Bad Frankenhausen, wie AWO-Sprecher Dirk Gersdorf bestätigt. Betroffen sind 35 Bewohner und 11 Mitarbeiter. Die Ergebnisse der Massentests lägen seit Freitagnachmittag vor. Alle Infos zur Corona-Lage in Thüringen in unserem Live-Blog.

Alle Infizierten würden aber nur milde Krankheitssymptome zeigen. Dies liege wohl, so Gersdorf, auch daran, dass alle Mitarbeiter und Bewohner der Einrichtung bereits ihre Erstimpfung erhalten haben.

Um die verbleibenden Mitarbeiter abseits der pflegerischen Tätigkeiten zu entlasten, hat die AWO nun auch zwei Bundeswehrsoldaten für das Pflegeheim beantragt. Zwei aktuell infizierte Menschen übernimmt die Einrichtung zudem aus einem Krankenhaus.





Derzeit werden im Kreisgebiet 297 positiv SARS-CoV-2 getestete Personen betreut, davon 81 aus dem Altkreis Sondershausen und 216 aus dem Altkreis Artern.38 davon werden stationär behandelt. Neue Todesfälle gibt es nicht. 16 sind innerhalb des Erfassungszeitraums wieder genesen. Weiterhin betreut das Gesundheitsamt 345 Kontaktpersonen, davon 153 aus dem Altkreis Sondershausen und 192 aus dem Altkreis Artern. Der Inzidenzwert liegt bei 212,9.

