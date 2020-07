Ursula Trautmann, Kati Voigt und Kathrin Teich (von links) haben die Währungsunion vor 30 Jahren als Sparkassen-Mitarbeiterinnen in Sömmerda erlebt. Das Foto entstand vor der damaligen Sparkasse in Sömmerda.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Jetzt kommt die D-Mark!“ – Nach der Euphorie kam der Katzenjammer

Das neue Geld kam unspektakulär in Plastikkisten. In der Gaststätte, wo man heute griechisch essen kann, schoben sie Tische zum Tresen zusammen, sortierten die Scheine in die Schubladen, vor der Tür warteten schon die Leute. So begann für Kathrin Teich der Tag, an dem die D-Mark kam. Sie war Kassiererin in der Sparkasse Sömmerda, gehörte zu jenen Zweierteams, die am Morgen in die provisorischen Ausgabestellen ausschwärmten.

Die Filiale in der Stadt allein hätte den Ansturm nie bewältigen können. „Es war ja ein Sonntag und das Westgeld war plötzlich das Geld, mit dem man ab Montag auch Brot und Butter kaufte“, bemerkt Kati Voigt, die damals an einem der Schalter saß. Am Tag zuvor hatten sie noch das letzte DDR-Geld aus den Kassen in die Tresore gezählt, um Platz zu machen.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Als sie vor sieben Uhr die Sparkasse betraten, hatte sich auf der Straße schon eine Warteschlange gebildet. „Ungeduldig gemurrt hat aber niemand“, erzählt Kollegin Ursula Trautmann. Im Gegenteil. Kati Voigt erinnert sich an eine Stimmung, wie sie auf einem fröhlichen Volksfest nicht hätte besser sein können. Die Leute unterhielten sich, lachten, wirkten ausgelassen, blieben auch nach der Auszahlung noch zusammen stehen. „Fehlte nur noch der Bratwurstrost!“

30 Jahre Währungsunion Mark der DDR Banknote Banknoten Foto: Gemeinfrei

Punkt acht öffnete der Hausmeister die Tür. Dann begann für die Kassiererinnen das große Zählen. 3000 D-Mark war die Höchstsumme, aber die meisten, erzählt Kati Voigt, holten sich 500. Fünfzig, siebzig, neunzig, hundert; fünfzig, siebzig, neunzig, hundert... zwölf Stunden lang. Am Abend dieses 1. Juli hatte sie noch im Schlaf Kunden die neuen Geldscheine vorgezählt.

Ein Ausnahmetag? Sicher, aber das waren die Wochen davor auch schon. Im Mai begannen sie mit den Vorbereitungen, das Zeitfenster, um ein ganzes Land auf die neue Währung umzustellen, war knapp.

Jeden Tag fuhren sie auf die Dörfer, wo es ja keine Filialen gab. Anträge schreiben, die Umtauschhöhen erklären, Fragen beantworten, Unsicherheiten ausräumen. Für Kinder wurden häufig neue Sparbücher angelegt, um möglichst viel vom Ersparten eins zu eins umtauschen zu können. Manche Kunden, erinnern sich die Kassiererinnen, mussten für den Umtausch überhaupt erst ein Konto anlegen und kamen mit Geldbündeln in der Tasche. Das alles ohne Computer, und am Abend mussten die Summen aufgehen. Es gab Tage, da ging es auf Mitternacht, bis der letzte Kunde seinen Antrag ausgefüllt hat.

30 Jahre Währungsunion Mark der DDR Banknote Banknoten Foto: Gemeinfrei

Und dann gab es noch jene, erinnern sie sich lächelnd, die misstrauisch noch schnell ihr DDR-Mark-Konto erleichterten, um sich zwei Tiefkühltruhen zu kaufen. Man konnte ja nie wissen.

Über 25 Milliarden D-Mark rollten im Juni 1990 von West nach Ost, in die neuen Bundesbank-Filialen der Noch-DDR. Eine befand sich in Gera, geleitet wurde sie damals von Gerda Dominicus-Schleutermann und einem Kollegen.

An den 1. Juli kann auch sie sich noch gut erinnern: „Ich saß den ganzen Tag im Tresor und habe Geld ausgezahlt“, erinnert sich die heute 80-Jährige. „Der Tresor in Gera war sehr klein, so dass es problematisch war, die riesigen Geldmengen dort sortiert aufzustapeln, damit sich die Banken das Geld bei uns abholen konnten.“

Transportiert wurden die gebündelten Geldscheine in sogenannten Packbeuteln aus grobem Stoff. Die Erstausstattung der Banken mit dem ersehnten Westgeld wurde nach der Zahl der Kontoinhaber bemessen, „die genaue Summe, die im Tresor lag, weiß ich aber nicht mehr.“

30 Jahre Währungsunion Mark der DDR Banknote Banknoten Foto: Gemeinfrei

Das Geld für die Banken des Bezirkes kam in einem schwer bewachten, gepanzerten Lkw nach Gera, weitere Transporte ins heutige Thüringen gingen nach Weimar und Meiningen. Teilweise überwachten auch Armee-Hubschrauber die wertvolle Fracht. „Ich hätte es mir gern unauffälliger gewünscht“, gesteht die ehemalige Direktorin, „aber die Straßen zur Filiale wurden schon am Vorabend geräumt, sodass jeder wusste, jetzt geht’s los. Und am nächsten Tag schaute alles aus dem Fenster und rief dem Tross hinterher: „Jetzt kommt die D-Mark!“

Zwischenfälle gab es bei dem Transport aber keine, jeder Schein kam sicher in Gera an. Erst danach schlugen die Gangster zu: Bis Ende August gab es allein im Bezirk Gera fünf Banküberfälle.

30 Jahre ist das jetzt her, die drei Sömmerdaer Kassiererinnen arbeite bis heute in der Filiale. Keine zwölf Jahre später verschwand die D-Mark und wich dem Euro. „1 zu 1,95583!“ Den Kurs kann Kati Voigt bis heute ohne nachzudenken nennen. Aber diese Umstellung, finden sie alle, war anders. Reibungsloser, organisierter, aber auch emotionsloser als dieser 1. Juli 1990.

Ein Tag, der eine historische Zäsur war. Ob ihnen das bewusst war, als sie am Schalter die Scheine zählten? Im Rückblick sicher, sagen sie. Aber damals, so mittendrin und irgendwie atemlos, war nicht viel Zeit für Reflektion.

Überhaupt: „Nichts war normal in jenen Monaten.“

200- und 500-Mark-Noten sollten Reichtum des Sozialismus zeigen

30 Jahre Währungsunion Mark der DDR Banknote Banknoten Foto: Gemeinfrei

Mit dem 40. Jahrestag der DDR verband die SED-Führung große Hoffnungen. Der Ausreisewelle sollte getrotzt, die bröckelnde Macht durch das wie üblich bestellte Massenbekenntnis stabilisiert und sogar der Reformer Gorbatschow wieder auf Linie gebracht werden. Es kam bekanntlich anders. So blieb auch eine lange geplante Inszenierung in der Schublade: die 200- und 500-Euro-Scheine. Planungen dafür habe es schon seit Ende der 1970er gegeben, hält der Thüringer Historiker Rainer Gries in seiner Geschichte der DDR-Mark fest. Seit 1985 lagen die Banknoten in Serie zu fünfzig Millionen Exemplaren gedruckt in den Tresoren. Der 200er zeigte eine glückliche vierköpfige Familie vor einem typischen DDR-Neubaublock – seit den 1970ern war das Wohnungsbauprogramm stolzes Vorzeigeprojekt der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Damit wohl auch jeder wusste, wem man das zu verdanken hatte, wurde der 500er mit dem Staatsratsgebäude der DDR versehen. „Die undurchsichtige politische und propagandistische Lage der DDR im Herbst 1989 ließ die Ausgabe der beiden Scheine nicht mehr zu. Sie sollten noch einmal einen väterlich-fürsorglichen und einen starken Arbeiter- und Bauernstaat vorführen“, so Gries. In anderen Veröffentlichungen wurde zudem gemutmaßt, dass die DDR-Lenker mit den Banknoten zu denen des Westens aufschließen wollten, wo es einen 1000er gab, um die wirtschaftliche Gleichwertigkeit unter Beweis zu stellen. Auch könnten die Scheine für vom Nationalen Verteidigungsrat seit 1980 geplante Bargeldreserven in Höhe mehrerer Milliarden Ostmark gedacht gewesen sein.

Wie die DDR-Bürger die Scheine aufgenommen hätten, bleibt Spekulation. Wegen der geringen Kaufkraft wurden DDR-Münzen spöttisch als Aluchips bezeichnet. Der Durchschnittslohn eines Arbeiters lag Mitte der 1980er nach Abzügen bei 960 Mark, Selbstständige kamen auf 1570 Mark. Die Altersrente stieg 1989 auf durchschnittlich 447 Mark. Für den 500er hätte das nicht gereicht. Zuletzt lagerten die ungenutzten Banknoten in einem unterirdischen Stollen bei Halberstadt.

Träume vieler DDR-Bürger gingen in Erfüllung – und zwei Drittel der Wirtschaft kaputt

Für viele DDR-Bürger war es der Vollzug der Wende: Quasi über Nacht gab es den Lohn in der begehrten Westmark. Eigens dafür hatten Betriebe die Gehälter ihrer Mitarbeiter kurz vorher noch einmal angehoben. Um möglichst viel vom Gesparten 1:1 umtauschen zu können, transferierten Familien und Freunde große Geldmengen untereinander. Die Westmark stand für Reisen, schickere Autos, besseren Kaffee und gut riechende Seife.

Die Ernüchterung folgte auf dem Fuß. Von heute auf morgen tauschten Geschäfte ihre Sortimente aus. Nicht einmal mehr Brot und Butter sollte „von hier“ sein. Kleidung, Schuhe, Heimelektronik und Kameras „Made in GDR“ wurden zu Ladenhütern. Betriebe bekamen ihre Waren auf den Ostmärkten nicht mehr los, weil die Abnehmer dafür nicht in Westwährung zahlen konnten oder wollten.

Es gab mahnende Stimmen, die vorab vor dem Ausverkauf der DDR-Wirtschaft warnten. Im Nachhinein sprechen Autoren wie die Schriftstellerin Daniela Dahn von einem großen Volksbetrug. Die DDR-Bürger seien belogen, Sprüche wie „Kommt die D-Mark nicht nach hier, gehen wir zu ihr“ in westdeutschen Hinterzimmern erdacht und bei den Demos lanciert worden. Für andere war die Währungsunion alternativlos – nicht zuletzt, um Fachkräfte im Land zu halten. Durch den „großen Ostwestgeldtransfer“ sollten die geteilten Gesellschaften einander näher rücken, stattdessen traten die Unterschiede umso deutlicher hervor.

Niemand zwang die Ostdeutschen, keine Schuhe von Paul Schäfer (Lingel) mehr zu kaufen. Dass man dort selbst auf neuen, schicken Produktlinien sitzen blieb, trug ebenso zum Ende der traditionellen Thüringer Schuhindustrie bei wie die fehlende Bereitschaft etwa der Treuhand, zunächst in eine Stabilisierung und Modernisierung bestehender Betriebe zu investieren. So läutete die Währungsunion letztlich das Aus von gut zwei Dritteln der DDR-Wirtschaft ein.