Kontrolle auf der A9: Ohne Transportgenehmigung unterwegs

Auf der Autobahn A 9 in Fahrtrichtung Berlin haben Beamte von Polizei sowie vom Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz am Dienstag Abfall- und Gefahrguttransporter kontrolliert (Archivfoto).

Bei einer Großkontrolle an der Autobahn 9 zwischen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz hat die Polizei am Dienstag 13 Abfall- und Gefahrguttransporter unter die Lupe genommen. Gravierende Verstöße wurden nach den Worten von Jens Meisegeier, Leiter der Kontrollgruppe gewerblicher Personen- und Güterverkehr bei der Autobahnpolizeiinspektion, zwar nicht festgestellt. Trotzdem mussten mehrere Anzeigen gefertigt und Ordnungswidrigkeiten geahndet werden: So konnte einer der Fahrer nicht die erforderliche Genehmigung für den Transport von Abfällen vorweisen (Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz), während ein zweiter den Nachweis dafür schuldig blieb, wo er seine Fracht geladen hat und welches der Zielort war. Ein drittes Fahrzeug wies diverse technische Mängel auf, die der Fahrer nun binnen zehn Tagen abstellen muss. Ein Fahrer war zwar – wie eine Prüfung ergab – im Besitz eines speziellen Führerscheins, er konnte das Papier aber nicht vorlegen. Bemängeln mussten die Beamten außerdem in jeweils einem Fall die nicht ordnungsgemäße Kennzeichnung und Ladungssicherung von Gefahrguttransporten.