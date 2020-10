Im Guten wie im Schlechten: 30 Jahre Thüringen

Eines ist gleich geblieben seit der Neugründung Thüringens am 3. Oktober 1990, jedenfalls auf den ersten, flüchtigen Blick: die Arbeitslosigkeit im Land. Im Oktober 1990 betrug sie 6,3 Prozent. Und diese Woche? 6,2 Prozent.

Natürlich war im Herbst 1990 die Währungsunion, die ganze Absatzmärkte wegbrechen und die Personalkosten explodieren ließ, erst wenige Wochen her. Ein gutes Jahr später, Anfang 1992, hatte sich die Arbeitslosigkeit verdreifacht. Ihren ersten Höchststand erreichte sie im Winter 1994, als nahezu eine Viertelmillion Menschen keine Beschäftigung fanden.

Statistiken sind zu einem bestimmten Zeitpunkt eben nur das, was als Momentaufnahme bezeichnet wird, zumal sich, wie bei der Arbeitslosigkeit, die Zählungsweise manchmal ändert. Dennoch lohnt sich ihr Vergleich, weil er zeigt, wie sich ein Land, eine Gesellschaft in einem bestimmten Zeitraum verändert hat.

Weniger Geburten und mehrere Abwanderungswellen

Die Bombardierung zu Kriegsende 1945 und der Abriss der Altstadtreste in den 1960er-Jahren, um für den Turmbau Platz zu schaffen, hatten viel Freifläche mitten im Herzen von Jena hinterlassen. Foto: Michael Groß

Da ist zum Beispiel die Alterspyramide, die vor 30 Jahren mit etwas guten Willen noch wie eine etwas bauchige Pyramide aussah, mit vielen Jungen und Mittelalten, die für weniger Alte sorgten. Inzwischen ist daraus ein komischer Baum geworden, dessen Krone Jahr für Jahr größer wird. Das hat nicht nur damit zu tun, dass die Zahl der Geburten mit der Wende einbrach und sich seitdem nur langsam erholte. Sondern es hat auch damit zu tun, dass allein bis 1991 rund 130.000 vor allem jüngere Menschen abwanderten. Später, mit der zweiten Abwanderungswelle nach der Jahrhundertwende waren es noch einmal ähnlich viel.

Dazu gesellt sich die Zahl des Durchschnittsalters in Thüringen, das seit 1990 um beinahe zehn Jahre auf 47,7 wuchs. Auch die Lebenserwartung steigt und steigt. Neugeborene Mädchen haben in Thüringen inzwischen die Aussicht, durchschnittlich 83 Jahre alt zu werden.

Auf der anderen Seite wurde zuletzt eine steigende Zuwanderung, aus anderen Bundesländern beobachtet, wobei nicht wenige Abwanderer in ihre Heimat zurückkehrten. Aber auch aus dem Ausland kommen immer mehr Menschen. Ihre Zahl hat sich verachtfacht, die Zahl der Zuzüge liegt seit 2013 nahezu durchgehend über jener der Fortzüge. Und es sind längst nicht nur Flüchtlinge: Zuletzt wurde der Zuwachs bei der Beschäftigung vor allem durch Zuwanderer getragen. Der Ausländeranteil an der Bevölkerung ist gleichwohl mit 5,4 Prozent eher niedrig, im Nachbarland Hessen liegt er bei 17,8 Prozent. Die in den Grafiken zusammengefassten Zahlen erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Aber sie illustrieren den Wandel, den das Land und seine Bürger in den letzten drei Jahrzehnten erlebten. Den Menschen geht es, im Durchschnitt wohlgemerkt, besser als 1990.

Höheres Einkommen,aber auch höhere Preise

Das Bruttoinlandsprodukt hat sich mehr als vervierfacht, das durchschnittliche Einkommen ungefähr verdreifacht, der Umsatz der Thüringer Industrie – seit 1991 – fast versiebenfacht, wobei es sich hier, Vorsicht, nicht um inflationsbereinigte Zahlen handelt. Seit der Einheit haben sich die Verbraucherpreise nahezu verdoppelt.

Dieses Haus in Mühlhausen gegenüber der Jakobikirche drohte damals einzustürzen. Heute ist es ein Schmuckstück. Foto: Daniel Volkmann

Die Wohnfläche pro Einwohner hat sich um rund 50 Prozent erhöht. In fast jedem Haushalt stehen jetzt Computer, Mikrowelle oder Geschirrspülmaschine, während bei der ersten Verbrauchsstichprobe 1993 nur eine kleine Minderheit darüber verfügte. Der Anteil der Haushalt, die in eigenem Wohneigentum lebte, steigt seitdem um 82 Prozent auf rund 487.000. Und selbst wenn die geplante Kreisreform in der vergangenen Wahlperiode scheiterte, haben sich die kommunalen Verwaltungsstrukturen drastisch geändert. Statt fast 1700 Gemeinden gibt es nur noch etwa 630 – Tendenz weiter fallend. Auch die Zahl der Landkreise und kreisfreien Städte ist bereits seit 1994 halbiert.

Ansonsten: Es gibt weniger Schulen und Schüler, aber deutlich mehr Hochschulen und Studenten. Es gibt mehr Autos, aber weniger Verletzte bei Verkehrsunfällen – und deutlicher weniger Tote. Die Zahl der Heiraten ist von knapp 16.000 auf unter 5000 gesunken, dafür gibt es aber auch weniger Scheidungen. Das Landesamt für Statistik hat pünktlich zum 30-jährigen Bestehen des neuen Thüringens eine Broschüre herausgegeben, die interessante Zahlenreihen enthält, auch wenn sie oft erst 1995 oder noch später beginnen. Dort kann man übrigens auch sehen, dass die Zahl der Krankenhausbetten seit 1990 stark sank – aber Thüringen in Europa einen Spitzenplatz hält. Das lässt sich, in Zeiten wie diesen, als gute Nachricht betrachten.