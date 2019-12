Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aufwendige Umstellung

Aufgrund der Eingemeindung der Gemeinde Henschleben in die Gemeinde Straußfurt zum 1. Januar 2020 machen sich aufwendige Umstellungen in der Datenbank und der Software nötig. Daher muss das Einwohnermeldeamt vom 23. Dezember bis zum 14. Januar 2020 geschlossen bleiben, informiert Beatrix Bostelmann, die Gemeinschaftsvorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Straußfurt. Während dieser Zeit ist die Erstellung von Dokumenten und Bescheinigungen jeglicher Art, die Beantragung von Führungszeugnissen sowie die An-, Um- und Abmeldung von Wohnsitzen für die Bürger aller acht Mitgliedsgemeinden der VG Straußfurt nicht möglich. Für Fragen in diesem Zusammenhang rufen Interessenten im Einwohnermeldeamt unter den Telefonnummern 036376/513 - 31, - 30 oder - 29 an.