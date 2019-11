Über drei Generationen bestand das vom Greizer Bauunternehmer Kurt Steiniger gegründete Familienunternehmen an der Grünen Linde in Greiz. Nach Reprivatisierung und Neustart kam 1995 das Aus.

30 Jahre Mauerfall „Das Familienunternehmen gibt man nicht so einfach auf“

Hans S.* hat einen Stapel Dokumente mit zum Treffen gebracht. Das meiste sind Verträge, Briefe, Schriftverkehr mit Banken. Es ist die Geschichte des Bauunternehmens der Brüder Hans und Christoph, die 1991 nach der Rückübertragung des Familiengrundbesitzes an der Grünen Linde in Greiz als Bauunternehmer neu anfingen. Schon 1995 musste die Firma Insolvenz anmelden, die Bank hatte den Geldhahn zugedreht, die Brüder waren seitdem zerstritten. Gerade mal vier Jahre lagen zwischen Hoffnung und Zuversicht auf der einen und bitterer Enttäuschung auf der anderen Seite. Wenn S. darüber spricht, merkt man ihm an, wie sehr es ihn innerlich noch immer aufwühlt. Es ist eine von vielen Geschichten, die die Wende schrieb.