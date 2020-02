Ellrich feiert ein halbes Jahrhundert Karneval

„Jetzt geht’s los, wir sind nicht mehr aufzuhalten“, gaben die Ellricher Sänger um 19.11 Uhr im Lindenhof den Startschuss für die Jubiläumssaison des Ellricher Karneval-Vereins (EKV). Denn die neben Bleicherode und Görsbach dritte Faschingshochburg im Südharz feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen.

Und die Jecken waren in der Tat nicht mehr aufzuhalten: In den nächsten vier Stunden erfreuten sage und schreibe 30 Programmpunkte das karnevalsverrückte Publikum. EKV-Präsident Michael Schulze hieß die Ellricher herzlich willkommen in ihrem voll besetzten Narrhalla Lindenhof, den der Verein extra für seine Veranstaltungen aus dem Tiefschlaf geholt hat, und führte in gewohnter Manier durch den Abend. Das Geheimnis um das diesjährige Prinzenpaar wurde wie versprochen um 19.35 Uhr gelüftet, denn dann marschierten Sabine II. und Arnd I. in den Saal und übernahmen bis zum Aschermittwoch die Regentschaft.

Nach der Eröffnung der Kussfreiheit nahm die Veranstaltung Fahrt auf. Kaum war der Gardemarsch der Prinzessinnengarde vorbei, ließ Referendar Schmaling die Höhe- und Tiefpunkte des vorigen Jahres in Ellrich Revue passieren. Diese reichten von der nächtlichen Spritztour eines jungen Autofahrers bis zur Siegerparty nach dem Mach-dich-ran-Erfolg der Ellricher.

Dass die Nachwuchsarbeit beim EKV groß geschrieben wird, bewies das erst sechsjährige Tanzmariechen Martha Palm mit tollem Tanz. Akrobatik pur bot der Auftritt des „großen“ Tanzmariechens Sarah Meister, das die Narren mit Zugabe-Rufen votierten.

Kellermeister Hans-Georg Mattke, mit 76 Jahren ein Kind der ersten Stunde des Ellricher Karnevals, sang sein eigens komponiertes Lied „Ein halbes Jahrhundert Karneval, in Ellrich so schön wie am Rhein“ und ließ damit die Herzen der älteren Narren höher schlagen.

Und wer gedacht hatte, Bürgermeister Henry Pasenow sei bloß ein dröger Verwaltungsheini, wurde im Tanz der Rockerbräute eines Besseren belehrt: Dieser gab den Leiter der Rockergang, so dass Präsident Schulze frohlockte: „Er macht unsere Mädels froh, der Bürgermeister Pasenow!“.

Nach ihrer Feuertaufe in Obergebra stellte sich am Samstag nun Anne Wiedemann auch dem heimischen Publikum als neue Präsidentin des Wülfingeröder Carneval-Vereins (WCV) vor. „Ich bin aufgeregter als in Obergebra“, gestand die Neu-Chefin, was man ihr aber kaum anmerkte. Souverän führte sie gemeinsam mit Jens Zombik durch den Abend.

Und auch wenn einige Plätze zur ersten Festsitzung der 39. Session der Zeinbocksröder Narren leer blieben, tat das der tollen Stimmung im Saal keinen Abbruch. Bevor aber das gut dreistündige Programm Fahrt aufnahm, gab es noch eine Überraschung. Der Vorstand des WCV nutzte die Gelegenheit, um die neue Chefin mit einem kleinen Geschenk zu begrüßen. „Ein legendärer Präsident ist gegangen, eine schöne Präsidentin ist gekommen“, freute sich Zombik. Dabei gab er der Hoffnung Ausdruck, dass es für die nächsten vierzig Jahre sei. „Bis dahin gibt es auch eine Rampe zur Bühne hoch“, versprach er. „Ohne Euch stände ich heute nicht hier“, dankte die 51-Jährige für den Zuspruch.

Damit gab die Präsidentin den Startschuss für einen launigen Abend. Das bestens aufgelegte Publikum honorierte die Auftritte mit viel Beifall, und auch mit Forderungen nach Zugaben wurde nicht gegeizt. Auf der Bühne präsentierten sich mit Leidenschaft die Tanzgruppen (fast) jeden Alters; vom Nachwuchs über die Funkengarde bis hin zu den „Büffelhüften“. Hinter diesem fantasievollen Namen verbirgt sich das Männerballett des WCV. Aber auch die Büttenreden und Sketche wussten zu begeistern. Einer der Höhepunkte war Tobias Tressel als Pastor mit seinem ersten ökumenisch-karnevalistischen Gottesdienst. Er widmete sich dem Geschehen im Dorf, im Landkreis und in Thüringen. Und so mancher bekam dabei sein Fett weg. Sei es Wacker-Präsident Nico Kleofas, die Landgemeinde Bleicherode oder die Thüringer Regierung – Tressel sparte nicht mit bissig-humorvollen Kommentaren.