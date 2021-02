Fasching im Lockdown auf den Balkonen: Singen statt Umzug in Karnevalshochburg Wasungen

Woesinge Ahoi! Martin Krieg, Präsident des Wasunger Carnevalverein, hat an die Karnevalisten in der Faschingshochburg appelliert, sich an die Regeln zu halten und zu Hause zu bleiben.

Die Narren in Thüringens ältester Faschingshochburg Wasungen haben am Samstag den traditionellen Umzug ausfallen lassen, dafür aus Fenstern und von Balkonen gesungen. "Angestimmt wurden die Wasunger Karnevalsschlager, wie sich das für die Narren hier gehört", sagte der Chef des Wasunger Carneval Clubs (WCC), Martin Krieg, am Samstag. "Es haben zahlreiche Leute gesungen." In der einen oder anderen Straße hätten auch Familien mit ihren Instrumenten musiziert. Der WCC hatte dazu aufgerufen. Normalerweise zieht am Samstag vor Rosenmontag ein bunter Karnevalsumzug durch Wasungen.