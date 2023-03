Grand Brie des Männerballetts in Ziegenrück gefeiert

Ziegenrück/Kleineutersdorf. In Ziegenrück ist nun auch die Karnevalssaison endgültig vorbei - und zum krönenden Abschluss wurden wieder Männerballette der Extraklasse gezeigt. Platz 1 ging an die Affenbande der Karnevalsgesellschaft Kleineutersdorf.

Mit dem dritten Durchgang am vergangenen Wochenende ging in Ziegenrück die Karnevalssaison zu Ende. Im ausverkauften Vereinshaus wurden wieder Männerballette der Extraklasse gezeigt. Die Jury hatte es nicht leicht, sich zwischen einer wildgewordenen Affenbande, tanzenden Bauarbeitern, Mafiabossen und Polizisten, Bauchtänzerinnen, Alienjägern und Untoten sowie Superhelden zu entscheiden.

So konnten zum Schluss die Männer des Schleizer Karnevalclubs für ihre Darbietung aus den Discozeiten der 80er Jahre einen verdienten 4. Plätz mit nach Hause nehmen. Ebenso erhielten die Bauchtänzerinnen aus Schlettwein und die Superhelden aus Großbreitenbach jeweils einen grandiosen 4. Platz. Die Männer des Wemaer Karnevalvereins aus Plauen holten sich den Pokal für die beste Parodie des Abends. Mit ihrem Tanzduell der Mafiabosse und Polizisten konnten sie die Jury überzeugen.

Den Sonderpokal der Stadt Ziegenrück ging an diesem Abend an die „Men in Black“ aus Knau, die die Welt vor den Aliens beschützten. Die Untoten aus Tanna begeisterten alle im Saal mit ihrer Liebesgeschichte auf dem Friedhof. Und so konnten die Tannaer den 3. Platz ergattern.

Nach langer Pause war an diesem Abend wieder der Raniser Ritterfaschingsverein am Start. Die Prinzengarde als tanzende Bauarbeiter holten sich verdient den 2. Platz. Und der 1. Platz ging an die tanzende Affenbande aus Kleineutersdorf. Sie konnten mit ihrer riesigen Affenschaukel und einer durchgeknallten Affenschar die Jury überzeugen.

Ältester Tänzer mit 81 Jahren geehrt

Zudem durften sie den Wanderpokal der Föderation Europäischer Narren erneut mit nach Kleineutersdorf nehmen. Auch die Ehrung für den ältesten Tänzer – Horst Junge, 81 Jahre – ging an diesem Abend an die Kleineutersdorfer.

Das Publikum dankte jedem Verein mit riesigem Beifall. Im Anschluss feierten alle Vereine und Gäste bis nach Mitternacht. Für die Ziegenrücker Karnevalsgesellschaft ging mit dieser Veranstaltung eine schöne Saison zu Ende. Nun heißt es wieder, neue Ideen für die kommende Karnevalssaison zu finden. Denn im nächsten Jahr geht es dann zum 23. Mal um den „Grand Brie der Männerballetts“.