Kritische Begleiter der Kommunalpolitik in Bleicherode

Auf den Hausmeister sei Verlass gewesen. Nun aber, da ab Nachmittag niemand mehr da sei, komme es vor, dass die Gymnastikgruppe des Männerturnvereins abends vor der Tür der Georgenberghalle stehe und nicht reinkomme. Gisela Kindervater nutzt das Seniorengespräch mit Landgemeinde-Bürgermeister Frank Rostek (CDU) am Donnerstag, um ihren Ärger darüber kundzutun.

„Sie sprechen vielen Vereinen aus dem Herzen“, reagiert Rostek und rät der Frau, die Kritik auch im Kreistag vorzutragen. Dass das Schulverwaltungsamt im Landratsamt für die Hallenzeiten-Verteilung an Vereine zuständig ist, die Servicegesellschaft wiederum die Hausmeister stellt, nennt er eine „unglückliche Konstellation“.

Michael Mohr, Betriebsleiter der Servicegesellschaft, bestätigt, dass der Hausmeister in Bleicherode verstärkt vormittags eingesetzt wird, auch wegen der laufenden Sanierungsarbeiten an der Schule. Doch habe die Schulverwaltung mit dem Sportverein Glückauf als Hauptnutzer vereinbart, dass dieser mit einem eigenen Schlüssel die Halle aufschließt – auch dann, wenn deren eigenes Training einmal ausfällt.

Christel Knab sorgt sich um die Zukunft des Freibads, wo doch die Landgemeinde nun mit dem Nohraer Bad noch ein zusätzliches habe. Rostek reagiert klar: „Beide Bäder stehen nicht zur Debatte.“ Im Gegenteil: In beiden stünden auch nächstes Jahr Investitionen an. Zur Zukunft des Hainröder Freibads schiebt er allerdings nach: „Ob ich da die Welt retten kann, weiß ich nicht.“

Den „Bürgerhof“ im Kulturhaus – betrieben vom Heimat- und Fremdenverkehrsverband – thematisiert Karl Heinz Panterodt: „Man hört nichts Positives: Es gebe wenig Leute, schlechte Öffnungszeiten…“ Der Stadtchef kann nicht widersprechen. Um die Personalsituation zu verbessern, könne mehr Lohn gezahlt werden, wendet Panterodt ein. „Da sind wir dran“, antwortet Rostek. „Entwicklungsbedürftig“ nennt er das Ambiente, eine Sanierung der Gaststätte sei unumgänglich, solle das Kulturhaus in die Zukunft gebracht werden. Nicht zuletzt sieht Rostek bei der Vermarktung noch viele ungenutzte Potenziale.

Bekämen die Thüringer Kommunen mehr Geld vom Land, wie dies CDU und FDP dieser Tage ins Gespräch brachten, wäre es eine Überlegung wert, dem Kulturhaus noch eine Rampe anzubauen, um Behinderten einen leichteren Zugang zu ermöglichen, meint der Bürgermeister auf die Kritik Panterodts am bestehenden Lift.

Eine mögliche Erweiterung des Tagespflegeangebots in der Kalistadt sprach eine Seniorin an. Er sei „in froher Erwartung“, meint Rostek zurückhaltend. Während die Awo ihre 25 Plätze voll ausgelastet weiß, an eine Erweiterung dieser Kapazitäten indes nicht denkt, arbeitet das Jugendsozialwerk seit Monaten an den Plänen für eine Erweiterung des Seniorenheims „Glückauf“. Neben zwölf Tagespflegeplätzen soll es ähnlich viele in einem Dementenwohnbereich geben, so Jugendsozialwerk-Vorstand Andreas Weigel.

Baustart hierfür sei allerdings wohl doch erst im späten Frühjahr 2020. Nach der inzwischen vorliegenden Kostenschätzung sind die Baukosten deutlich höher als die erhofften zwei Millionen Euro. „Nun steht die Optimierungsphase an.“ Eine Bauvoranfrage sei gestellt.

Auf das Bedauern einiger Senioren darüber, dass die Volkssolidarität ab Januar die Begegnungsstätte in der Löwentorstraße nicht mehr betreibt, kann Weigel mit einer guten Nachricht reagieren: „Die Mitarbeiterin wechselt zu uns, wir steigen in das Projekt ein.“ So sei auch die Zukunft des „Digitalkompasses“ in Bleicherode gesichert.