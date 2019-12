Nordhäuser Rallye-Team gewinnt Bärenpreis

Tage voller Überraschungen: Genau jene erlebte das Nordhäuser Rallyeteam nach seiner Ankunft in Banjul. Einer der Höhepunkte der Rallye war die Versteigerung der Autos für die Hilfsprojekte der Dresden-Banjul-Organisation (DBO), die mit einer Rekordsumme endete.

Drei Autos, unter anderem der treue Gefährte der Herreder Katrin und Michael Samel sowie von Maxi Becker, kamen nicht unter den Hammer. „Alle drei Autos sind Direktspenden für die DBO“, klärt Michael Samel auf. Wie kam es dazu? Aaron Bormann, Sohn von DBO-Chef Heinz Bormann, fragte beim Nordhäuser Team an, ob sie sich vorstellen könnten, ihr Auto der DBO für das Kompostier-Projekt in Tambana zu übergeben. „Die Idee hat uns gefallen und wir haben sofort zugesagt. Sie brauchten dringend einen schweren Geländewagen, um in der Regenzeit zum Projekt zu fahren. Herkömmliche Pkw schaffen den Weg nicht, weil keine befestigten Straßen vorhanden sind“, berichtet Michael Samel. Momentan steht das Auto in der DBO-Werkstatt und wird projektfähig gemacht. Alle anderen Autos wurden traditionell vor dem Fußballstadion in Banjul versteigert.

Viele Frauen ersteigerten die Autos

Und dort gab es die nächsten Überraschungen. „Alte VW T4 erzielten mehr als neuere VW T5 Kleinbusse. Ein uralter Mercedes-Transporter erzielte mit knapp 5700 Euro das zweithöchste Ergebnis. Andere Fahrzeuge wurden dagegen deutlich unter Wert verkauft. Beliebt waren vor allem asiatische Fahrzeuge mit Dieselmotor, Schaltgetriebe und Klimaanlage. Auch ältere Mercedes Diesel waren begehrt“, berichtet Michael Samel, der auch gleich den Grund der Vorliebe zu diesen Autos erklärte: „Die alten Benziner und Dieselfahrzeuge aus den 80er- und 90er-Jahren vertragen den afrikanischen Treibstoff besser.“ Bei der Versteigerung fiel ihm noch etwas auf: „Es waren viele Frauen dabei, sie ersteigerten die Autos, und die Männer mussten zahlen.“

Nach allen Verkäufen gab es einen neuen Rekord: 6,3 Millionen Dalasi, die umgerechnet 113.730 Euro entsprechen. Alles Geld für die Projekte der DBO. Selbst schauten sich Katrin und Michael Samel Projekte wie die Kobisala-Schule (Sanyang), die Müllkompostierung (Tambana) und die Kfz-Ausbildungswerkstatt an. Beim Besuch im Gesundheitszentrum in Gunjur wurden mitgebrachte Brillen übergeben. Per Container sind Verbandsmaterial, Medikamente, OP-Besteck und weitere medizinische Produkte auf dem Weg. „Dieses Material wurden uns von Herrn und Frau Dr. Hagen aus Nordhausen sowie Frau Dr. Becker aus Bad Saarow zur Verfügung gestellt“, sagt Michael Samel.

Christiane Winkler-Köhler besuchte eine Schule. Foto: Privat

Große Fortschritte sah er an der Kobisala-Schule, ein neuer Schultrakt (Flachbau) für über 100 Kinder stehe kurz vor der Fertigstellung. Trotz Restarbeiten werde schon unterrichtet. In der Kfz-Ausbildungswerkstatt fehle es an „Manpower“, ausgebildete Fachkräfte, die vor Ort unterstützen. „Gerne auch ein Rentner, der sich vorstellen kann, ein paar Wochen in Gambia zu verbringen, um bei der praktischen Lehrausbildung der jungen Afrikaner zu unterstützen.“

Team überreicht Spenden

Das Nordhäuser Rallye-Team überreichte Heinz Bormann einen Scheck in Höhe über 1600 Euro. „Davon gehen 900 Euro an das DBO-Fußballprojekt. Dieses Geld ist ein Teil des Erlöses vom Benefizkonzert „Rock for Gambia“ in Herreden. Weitere 500 Euro stammen aus der Weihnachtssammlung der Herreder Bürger (2017/2018). Dieses Geld ist für die Kobisala-Schule vorgesehen. Weitere 100 Euro aus den Erlösen des Benefizkonzerts sowie 100 Euro vom Rallye-Team wurden der DBO zur allgemeinen Verwendung übergeben“, berichtet Michael Samel.

Weitere 700 Euro übergab Christiane Winkler-Köhler an die Kunkuktouray-Charity-Foundation. Sie besuchte mit Katrin Samel eine Schule sowie das Serekunda-Hospital. „Wir durften uns im Hospital fast alles anschauen und das bei voller Belegung. In Deutschland unvorstellbar. Krankenzimmer mit etwa zwölf Patienten. Da gab es keine fein weiß bezogenen Betten, es gab Laken und Tücher. Die Krankenhausbetten waren alt und verbraucht. Essen wird von den Verwandten gebracht, eine Patientenversorgung gibt es nicht“, erzählt Katrin Samel. Überraschendes erlebten beide in Brikama. Nach ihrem Besuch auf dem Holzmarkt bekamen sie den Präsidenten Adama Barrow live zu sehen. „Die Menschen stürmten plötzlich an den Straßenrand, fingen an zu tanzen, zu jubeln, zu singen und feierten ihren Präsidenten. Er schaute oben aus seinem Auto heraus und winkte den jubelnden Menschen zu.“

Michael Samel zeigt stolz den DBO-Preis. Foto: Privat

Überraschendes brachte auch der Rallyeabend. So erhielt das Nordhäuser Rallyeteam einen DBO-Preis: eine hölzerne Tafel mit der Innenschrift Großer Bärenpreis. Angefangen hatte alles in Niederhorbach. Dort ließen Katrin und Michael Samel ihren pelzigen Begleiter, der eigentlich bis nach Banjul mitfahren sollte, schweren Herzens zurück. Lara hatte sich in den großen, plüschigen Kuschelbären verliebt. „Wir haben dort schon angefangen, zu helfen“, sagt Michael Samel, als er mit seiner Frau dem kleinen Mädchen aus dem Dorf ein großes Geschenk bereitete. Im Gepäck hatten sie noch weitere kleinere Kuscheltiere, über die sich Kinder entlang der Rallyestrecke freuten. Alle Teilnehmer erhielte erstmals das Rallye-Diplom.

Für Michael Samel soll es nicht die letzte Rallye gewesen sein. „Wir helfen gern weiter. Es ist klar, wir paar Leute mit den alten Autos können Gambia oder gar Afrika nicht retten. Aber punktuell helfen, das geht schon. Jedem, der durch unsere Hilfe in der Lage ist, in Gambia würdig zu leben, muss kein Fluchtopfer werden.“ Starten würde er gern noch einmal – entweder im Herbst 2021 oder Frühjahr 2022 –, wenn es ihm finanziell und gesundheitlich möglich ist. „Im nächsten Jahr werden wir uns darauf konzentrieren, die DBO-Projekte mit Spendenmaterial zu unterstützen. Ich hoffe, dass der Verein ‘Der Südharz hilft Gambia’ richtig loslegen kann und eine Menge Unterstützungsmaterial aufbringt“, hofft der Herreder auf ein erfolgreiches Spendenjahr 2020.