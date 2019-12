Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rückblick und Vorschau der Görsbacher Sportgemeinschaft

Insgesamt 157 Mitglieder und Sponsoren waren der Einladung der Sportgemeinschaft Blau-Gelb Görsbach zur jährlichen Mitgliederversammlung mit anschließendem Essen, Tanz und einer Tombola ins Gasthaus „Zur Schweiz“ gefolgt. Das ist ein Rekord in der Vereinsgeschichte, spiegelt aber auch die aktuelle Tendenz wider. Andreas Meyer als einer der Ehrengäste des Abends hat Ehrungen des Kreis- und Landessportbundes ausgegeben und rührende Worte aus seiner Zeit als Geschäftsführer des Kreissportbundes gesprochen. Der Verein kann auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurückblicken, denn in allen sieben Abteilungen herrscht ein aktives Vereinsleben, starke Verbundenheit und das Ehrenamt wird gelebt.

Durch zahlreiche Aktionen konnte das Vereinsleben gestärkt werden. Für das kommende Jahr sind bereits in Planung: das Kartoffelscheibenessen am 16. Februar, eine Sportwoche mit Höhepunkten wie das Tischtennisfamilienturnier und die Dorfmeisterschaft, dem Knauff-Cup sowie dem Kinderfest in der 25. Kalenderwoche, die Ferienspiele vom 3. bis 8. August und die Kirmes vom 31. Oktober bis zum 1. November.

Wie Vereinsvorsitzende Diana Kieling im Namen des gesamten Vorstandes mitteilte, bedankt sich der Verein von ganzem Herzen bei den Sponsoren für die Spenden. „Dank Eurer Unterstützung war und ist es möglich, jeder Person Zugang zum Vereinsleben zu schaffen, die Kosten für notwendige Anschaffungen und Reparaturen zu decken und eine solch wunderschöne Jahreshauptversammlung zu gestalten.“