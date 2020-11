Christian Döbel übergibt an Klassenleiterin Franziska Heim und die Schulkinder der 1a Masken, die vom Verein l'amitee genäht wurden.

Waltershausen. Der Gothaer Verein l’amitie will die Aktion fortsetzen. Einschränkungen bringen Verluste. Spenden sind gern gesehen.

Migranten nähen für Kinder in Waltershausen bunte Mund-Nasen-Bedeckungen

Kein Spielzeug, sondern Mund-Nasen-Masken mit farbigen Mustern und in für Kinder gut geeigneter Größe gab es am Mittwochmorgen in der ersten Pause für die Kinder der Klasse 1a der GutsMuts-Schule im Waltershäuser Stadtteil Ibenhain.