Ein Zuhause für Hexe und Luna: Verein will verdienten Therapiehunden einen Altersruhesitz bieten

14 Jahre lang leisteten die Huskys Luna, Hexe und Cindy in der stationären Jugendhilfe in Wolfersdorf (Saale-Holzland-Kreis) treue Dienste. Nun sollten sie ihren Lebensabend auf dem Hof Lana in Greuda genießen dürfen, doch es fehlt an einem geeigneten Zwinger.