Rupfi – der legendäre und schüttere Baum des Erfurter Weihnachtsmarktes 2019 – lebt vielfach in Gärten und auf Balkons fort. Wir hatten unsere Leserinnen und Leser gefragt, wo Nachkommen der Fichte die erste kritische Phase überlebt haben. Überraschend viele Leserinnen und Leser schickten uns Bilder ihrer Rupri-Juniors. Sie haben alle das Zeug einmal Weihnachtsbäume zu werden, wenn auch abstammungsbedingt nicht die schönsten. Das zeigt hier das Rupfi-Familienalbum.

Erfurter Weihnachtsmarkt-Legende lebt auch in Sömmerda fort: Hier sind Rupfis Kinder

Sömmerda. Rupfi – aufgestellt von der Sömmerdaer Baumschule Tannen-Wulf und lichter Held des Erfurter Weihnachtsmarktes 2018 – lebt fort. Seine Nachkommen können ihre Herkunft nicht verleugnen.

Sie sind zwischen 34 und 75 Zentimeter hoch und haben eine unfassbare Ähnlichkeit mit ihrem Vater. Dieser ging 2018 als „Rupfi“ in die Geschichte ein. Fürwahr, für den wichtigsten Weihnachtsbaum der Landeshauptstadt ist dieser Titel nicht gerade stattlich, was die lichte Fichte, die die Sömmerdaer Baumschule Wulf 2018 auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt aufgestellt hatte, jedoch nicht davon abhielt, diesen Namen bis zur äußersten Nadelspitze mit Stolz zu verkörpern.

Das Ende des berühmten Weihnachtsbaums „Rupfi“ auf dem Erfurter Domplatz. Ein paar Zapfen wurden aber für die Nachkommenschaft gesichert. Wie sich zeigt, mit Erfolg, Foto: Marco Schmidt

100 kleine Bäumchen wurden aus den Samen gezogen

Doch zum Ende seiner Ruhmeszeit sollte nicht alles von seinem Glanz verfliegen. Aus dem Kult-Baum wurden kleine Rupfi-Kinder gezogen. Ganze 1000 kleine Nachkommen der Erfurter Legende wurden in der Gärtnerei des Garten- und Friedhofsamtes großgezogen. Etwa 100 davon sollten verkauft werden.

Rupfi-Phänomen scheint erblich bedingt

Wir haben die Leser unserer Zeitung gefragt, was aus ihrem Rupfi-Junior geworden ist. Und zu unserer großen Freude haben wir fast 20 Bilder für das Rupfi-Familienalbum bekommen, von denen wir ein paar zusammengestellt haben. „Es war von dreien der hässlichste, aber er hat überlebt“, schreibt der ehemalige Oberbürgermeister Manfred Ruge beispielsweise unter ein Bild seines kleinen Baumes. Vergleicht man dieses Exemplar mit den übrigen wird klar – das Rupfi-Phänomen scheint erblich bedingt zu sein.

Foto: Sandra Ehrich-Füller / TA

Foto: Ulrich Rasch

Foto: Sybille Walther / TA

Foto: Dominique Meisel / TA

Foto: Manuel Kühr / TA

Foto: Sandra Fritzsch / TA

Foto: Andrea Barthels / TA

Foto: Harald Baumann / TA

Foto: Janett Bernd / TA

Foto: Bettina Löbl / TA

Foto: Grit Strobel / TA

Foto: Sandra Ehrich-Füller / TA

Foto: Familie Stapp / TA

Foto: Manfred Ruge / TA

Foto: Andreas Fischer / TA

Foto: Sandra Ehrich-Füller / TA

Foto: Rita und Andreas Thürmann / TA

Foto: Anke Hösl / TA



Ein wenig augenzwinkernd sind sich die meisten der Foto-Einsender einig: Bisher lassen nur die wenigsten erahnen, einmal ein schöner und gut gewachsener Nadelbaum zu werden. Aber die Pfleger der vielen Rupfi-Kinder drücken die Daumen und üben sich im augenzwinkernden Optimismus. Schließlich konnten diese Mini-Rupfis schon in größere Töpfe umgesetzt werden. Für einige gibt es sogar Perspektiven, einen neuen Wohnort in einem Garten zu beziehen. Ach ja, sie werden so schnell erwachsen...

