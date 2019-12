Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Idyll an der Fischweide

Dieses Idyll können Passanten derzeit an der Fischweide in Heldrungen antreffen. Bei frischen Temperaturen zwischen einem und fünf Grad Celsius lädt die Fischweide zu einem Spaziergang im Licht der Dezembersonne ein. Auch die Natur kann die Ruhe genießen, bevor in den warmen Monaten wieder Angler und Paddler auftauchen. In diesem Jahr wurde auf und an dem Angelteich das Silberjubiläum des Heldrunger Teichfestes gefeiert. Die Fischweide ist mit 4,5 Hektar ein kleiner Baggersee am Oldislebener Weg. An der tiefsten Stelle ist die einstige Kiesgrube etwa drei bis neun Meter tief. Gastangler können Angelkarten erwerben. Das Angelgewässer wird vom Angelverein Heldrungen bewirtschaftet.