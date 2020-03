Kritik am Zustand der Waldwege in den Bleicheröder Bergen

Von seiner Mountainbiketour in den Bleicheröder Bergen kam der Mann kopfschüttelnd zurück: „Im Bereich zwischen Krajaer Kopf, Löwenburg und Windolfskopf wütet der Forst“, meint er angesichts meterbreiter Schneisen von Forstmaschinen, die die Wanderwege zerstört hätten. Nur schlammige Spuren blieben zurück.

Wenn es ums Geld gehe, spiele es offensichtlich keine Rolle mehr, ob eine Landschaft unter Schutz steht. Das Gebiet der Bleicheröder Berge ist Landschafts- und Vogelschutzgebiet.

Forstamtsleiter Gerd Thomsen will das nicht stehen lassen: Ja, wenn man todkranke oder bereits tote Bäume aus dem Wald hole und das Holz verkaufe, verdiene man etwas Geld – anders als wenn man diese nur absägen würde. „Aber das kommt den Bürgern zugute, denn der Forst gehört der Kommune.“

Ohnehin gehe es nicht ums Geld. „Wir machen dies zur Gefahrenabwehr. Sonst müssten wir das Waldgebiet sperren“, betont Thomsen.

Forstamt: Zustand der Waldwege nicht dramatisch

Der zuständige Revierleiter Matthias Althans hatte wie Bürgermeister Frank Rostek (CDU) erst bei der jüngsten Einwohnerversammlung auf die Gefahren hingewiesen. Die Trockenheit des vergangenen Sommers hat vielen Rotbuchen den Garaus gemacht. „Bei einer abgestorbenen Buche kann jederzeit, ohne Vorwarnung, ein Teil der Krone abbrechen und herabstürzen, beziehungsweise der gesamte Baum fällt“, erklärte Althans. Unter Spannung stehende Kronenteile beziehungsweise Äste könnten 40 Meter weit fliegen und erheblichen Schaden an Leib und Leben anrichten.

Wegen des FFH-Gebiets-Status’ sei Holz in den Bleicheröder Bergen nur bis Ende Februar eingeschlagen worden. In den nächsten Tagen werde es herausgeholt. Währenddessen sind die Bereiche abgesperrt – der Mountainbiker hätte also gar nicht auf den beschriebenen Flächen fahren dürfen, sagt Althans.

Nach den Arbeiten würden die Wege, sobald es etwas angetrocknet ist, wiederhergerichtet. Den Auftrag bekam eine Firma bereits. Die Reparatur sei unproblematisch, da keine tiefen, sondern nur oberflächliche Spuren durch die Forstmaschinen entstanden seien, urteilt Thomsen. Die Lage sei nicht dramatisch.

Die Hinweistafel an der Löwenburg schließlich sei nicht wie vom Mountainbiker behauptet dem Forst zum Opfer gefallen – vielmehr sei diese durch einen vom Wind umgeworfenen Baum beschädigt worden.