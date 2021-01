Kyffhäuserkreis: Mehr Bäume in den Wald als aus ihm heraus

Holz in den Wald hinein, statt aus ihm heraus. So ließe sich mit einfachen Worten die Arbeit der Forstleute vom Forstamt Sondershausen in den letzten drei Jahren beschreiben.

„2020 war für den Forst ein schwieriges Jahr“, sagt Forstamtsleiter Uli Klüßendorf froh, dass das Jahr vorbei ist. Vor allem die Trockenheit machte dem Wald zu schaffen -- sowie ihre Folgeerscheinungen Trockenstress, Schädlingsbefall und letztlich das Baumsterben. An große Erträge aus Holzernte war nicht zu denken.

„Im vergangenen Jahr haben wir ausschließlich Schadholz geschlagen. Damit ging es vor drei Jahren schon los“, erinnert der Forstamtsleiter. Gerade mal 375 Millimeter Niederschlag fielen im abgelaufenen Jahr in der Region Artern, die als bundesweit eine der trockensten Regionen gilt. „Das ist viel zu wenig.“ Damit fehlen gute 100 Liter pro Quadratmeter. Normal wären laut Klüßendorf in Artern um die 500 Millimeter, in Sondershausen 550 Millimeter.

Dass die Niederschlagsmenge nicht für alle Bäume reicht, bekommen die Forstleute deutlich zu spüren: Im dritten Trockenjahr in Folge nahmen nicht mehr nur die Nadelbäume Schaden, sondern zunehmend auch die sicher geglaubten wertvollen Laubbaumbestände, wie Buchen und Eichen.

Eine neue Laubwaldgeneration wächst heran

Inzwischen ist das Schadholz im gesamten Forstamtsbereich weitgehend beseitigt und auch die Gefahr, die davon ausgeht. Vor allem die Fichte ist betroffen. Nennenswerte Bestände gibt es gar keine mehr. Tote Bäume stünden jetzt nur noch an „schwierigen Stellen“, vor allem wo die Forstleute nicht hinkommen und größeren Schaden anrichten würden als Nutzen, und sollen dort auch stehenbleiben. „Waldbesucher werden sich an den Anblick sehr großer trockener Flächen gewöhnen müssen“, sagt der Forstamtsleiter. Allerdings gebe es auch Hoffnung, denn unter manchem geschädigten Bestand wachse eine neue Generation Laubwald heran.

In Sachen Holzernte komme der Plan jetzt auf den Prüfstand, kündigt der Forstamtsleiter an. „Das macht man eigentlich alle zehn Jahre. Aber nach fünf Jahren haben wir jetzt schon eine völlig neue Situation. Das ist die Phase, in der wir gerade sind“, beschreibt der Forstamtsleiter. Vitale Bestände noch stehenlassen, ist der Gedanke. Holzernte werde es weiter geben, „aber auf anderem Niveau“, sagt der Forstamtsleiter. Auch am gewohnten Tempo wird es Abstriche geben.

Eigenes Saatgut in Forstbaumschule gebracht

Stattdessen war im Herbst Aufforstung die Devise. 180.000 junge Eichensetzlinge, das entspricht einer Fläche von 35 Hektar, kamen auf Kahlflächen nach dem Fichteneinschlag in allen Revieren in den Waldboden. Schwerpunkt war der Kyffhäuserwald. Dafür hatten die Forstleute extra eigenes Saatgut in die Forstbaumschule nach Breitenworbis gebracht. „Das ist der gewollte Baumartenwechsel, der da jetzt vonstatten geht“, sagt Klüßendorf, der nach eigenem Bekunden „in seinem Berufsleben noch nie so viele Kahlflächen aufzuforsten“ hatte.