Schwammspinner: Bürgerinitiative gegen Chemie-Einsatz im Wald

Gegen den Einsatz von Insektengift in Thüringer Wäldern macht sich eine Bürgerinitiative stark. „Pro Ettersberg“ fordert den Landesbetrieb Thüringenforst eindringlich auf, das für Ende April geplante Ausbringen des Insektizids Mimic zu stoppen. Das Besprühen der Bäume störe nachweislich die natürlichen Regulationsmechanismen im Wald und führe zu einer weiteren Schwächung des Ökosystems, heißt es in dem von „Pro Ettersberg“ und der Bundesbürgerinitiative „Waldschutz“ verfassten Aufruf.

„Wir sollten an unsere Umwelt und an unsere Wälder denken, die auch existenziell für unser Leben und unsere Gesundheit sehr wichtig sind“, teilte Silvia Wagner von der Weimarer Bürgerinitiative mit. Geplant sei der Chemie-Angriff auf den Schwammspinner, eine hauptsächlich in Eichenwäldern vorkommende Nachtfalterart, in den Thüringer Forstämtern Weida, Heldburg, Sondershausen und Finsterbergen.

Den Vorwurf der unökologischen Vorgehensweise weist Thüringenforst entschieden zurück. Vielmehr habe sich der Schwammspinner zu einem echten Problem entwickelt. „Neben Fraßschäden an den ohnehin schon sehr durch Trockenheit vorgeschädigten Eichen ist vor allem die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten in Ostthüringen durch die Raupen des Schwammspinners sehr belastet“, erklärte Sprecher Horst Sproßmann. Im vergangenen Jahr seien die Tiere sogar en masse in die Wohnungen der Menschen eingedrungen – und schädigten 800 Hektar Wald.

„Die Experten gehen nach jetzigem Stand davon aus, dass die Population nicht von selbst zusammenbrechen wird“, warnte Sproßmann. Deshalb habe man sich entschieden, das Pflanzenschutzmittel einzusetzen, das per Hubschrauber im Frühjahr auf einer Fläche von rund 200 Hektar ausgebracht werden soll. Sproßmann: „Wir haben uns zu dem Einsatz natürlich mit den unteren Naturschutzbehörden abgestimmt.“