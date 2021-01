Vogelfüttern hilft gefiederten Freunden

Kyffhäuserkreis Artenvielfalt am Kyffhäuser: Zehn bis 15 Spezies können am Vogelhaus zu Gast sein. Wie aber füttert man richtig?

Darüber geraten sogar Naturfreunde mitunter in Streit: Wie füttere ich Vögel richtig? Und hilft es tatsächlich? „Es gibt ja Zeitgenossen, die füttern das ganze Jahr über – das würde ich nicht empfehlen“, sagt Wolfgang Sauerbier. Erstens, so der erfahrene Naturschützer aus Bad Frankenhausen, verhätschele dies die Vögel, die dann seltener selbst auf Futtersuche in der Natur gehen würden. „Sie trainieren in dem Fall auch weniger ihre Muskeln.“ Zweitens berge es die Gefahr von Krankheiten, wenn man das Vogelhaus nicht pflege und zu viele Vögel immer wieder an einem Platz herumschwirren.

„Aber wenn es richtig kalt wird, unter null, oder gar schneit, hilft man den Vögeln natürlich beim Überleben“, so Sauerbier. Und man könne natürlich Kinder oder Stadtmenschen auf wunderbare Weise an die Natur und deren gefiederte Vielfalt heranführen, wenn man diese – gemütlich im Haus sitzend – beobachten kann. Gerade jetzt, wenn viele etwas mehr Zeit haben. Sauerbier füttert selbst. Grünfinken sind derzeit oft seine Gäste, aber auch seltenere Arten wie Erlenzeisig oder Seidenschwanz tummeln sich in seinem Garten.

Vielfältiges Futter ist am besten

„Vogelfüttern hilft etwa zehn bis 15 Arten“, weiß Klaus Lieder. Zum Beispiel Meisen, Rotkehlchen, Finken, Drosseln, Spatzen, so der Vogelexperte beim Naturschutzbund Thüringen. All diese Arten kommen häufig im Kyffhäuserkreis vor. „Die verschiedenen Vogelarten freuen sich auch über unterschiedliches Futter“, betont Lieder. Und Sauerbier stimmt zu: „Wer Vielfalt sehen will, sollte vielfältig füttern.“ Harte Samen wie Sonnenblumenkerne und Hanf sowie Freiland-Futtermischungen sind zum Beispiel für Ammern, Finken und Sperlinge prima geeignet.

Weichfutterfresser wie etwa Rotkehlchen, Heckenbraunelle, Zaunkönig, Amsel und Star suchen sich ihre Nahrung bevorzugt am Boden. Sie fressen tierische Kost oder nur sehr feine Sämereien und mögen Haferflocken, Mohn, Kleie, Rosinen sowie Meisenknödel und Obst. Sauerbier schwört auch auf gehackte Nüsse, die vielleicht vom vorigen Jahr noch übrig sind.

Keine Knödel in Plastiknetzen

Die flexibleren unter den Weichfutterfressern, die „Allesfresser“ wie Meisen, Spechte und Kleiber stellen sich im Winter auf Körner um und nehmen auch Sonnenblumenkerne, Hanf und Mohn an. „Wer Meisenknödel und ähnliche Produkte kauft, sollte aber darauf achten, dass diese nicht in Plastiknetzen eingewickelt sind, wie es leider noch häufig zu finden ist. Vögel können sich mit ihren Beinen darin verfangen und schwer verletzen“, rät Nabu-Experte Lieder. „Keinesfalls sollte man aber salzige Nahrung wie Speck oder Salzkartoffeln anbieten. Brot ist ebenfalls nicht zu empfehlen, da es im Magen der Vögel aufquillt.“ Wer es vielen Vogelarten recht machen möchte, der bietet neben Weichfutter und Körnermischungen auch Fettfutter an.

Stunde der Gartenvögel vom 8. bis 10. Januar

Klaus Lieder empfiehlt: „Futtersilos sind die geeignetsten Futterspender, da das Futter dort weitestgehend vor Nässe, Witterungseinflüssen und Verunreinigung durch Vogelkot geschützt ist.“ Und wie gesagt: Man sollte es, auch beim Füttern, nicht übertreiben. Viele Vögel finden auch jetzt im Winter noch in der Natur Nahrung. Gerade wenn es milde ist, wagen sich manche Insekten oder Würmer an die Luft. Amseln tun sich an hängengebliebenen Äpfeln im Baum gütlich. Andere Arten wiederum schwören auf Ebereschen- oder Berberitzenbeeren…

Fakt ist, mit oder ohne Fütterung: Der Garten bleibt im Winter belebt. Wie stark, das möchte der Naturschutzbund Thüringen gern herausfinden – und ruft für das zweite Januarwochenende, also vom 8. bis 10. Januar, zur Zählung in der „Stunde der Wintervögel“ auf. Eine Stunde sollen Bürgerinnen und Bürger die Vogelwelt im Garten oder am Futterhaus beobachten und die Anzahl der Tiere melden. Weitere Informationen unter: www.nabu-thueringen.de