Ein Jahr mehr Kindheit statt Schulcloud-Frust: Nordhäuser Politikerin hält schulfreies Jahr für denkbar

Viele Eltern können das Wort Homeschooling nicht mehr hören. Sie sind überfordert mit dem, was sie mit ihren Kindern in Zeiten der Corona-Pandemie zu Hause üben sollen. Das fängt bei den Hausaufgaben an und endet beim Anwenden der Thüringer Schulcloud, die oft nicht richtig funktioniert. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Holger Richter, Vorstandsmitglied des Nordhäuser Jugendsozialwerkes und Vater einer Tochter in der 10. Klasse, bringt das Problem folgendermaßen auf den Punkt: „Bereiten Schüler ihre Arbeitsmaterialien nicht vor, gibt es einen Eintrag. Wo trage ich jetzt ein, dass das Bildungsministerium die digitale Infrastruktur, sprich die Schulcloud, nicht vorbereitet?“

Es sei der Frust darüber gewesen, dass die Cloud wieder einmal nur eine Fehlermeldung anzeigt und ihrem Nutzer rät, es später noch einmal zu versuchen, so Richter. „Wenn die Cloud nur deshalb nicht funktioniert, weil nicht genügend Serverkapazitäten vorhanden sind, habe ich absolut kein Verständnis dafür“, ärgert sich der Nordhäuser. Überall habe man den Sommer genutzt, um sich mit Konzepten für die Pandemie zu wappnen. Nur scheinbar im Erfurter Ministerium nicht.

Ein Schulleiter springt dem Thüringer Ministerium bei

Das sieht ein Nordhäuser Schulleiter anders und nimmt das Ministerium in Schutz. „Im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 befand sich die Schulcloud noch in der Testphase und hat nur rudimentär funktioniert“, blickt Andreas Trump, Leiter des Nordhäuser Herder-Gymnasiums, zurück. Doch im Sommer habe das Bildungsministerium das für die Cloud zuständige Hugo-Plattner-Institut in Potsdam beauftragt, große Serverkapazitäten nachzurüsten, was auch geschehen sei. „Heute funktioniert die Schulcloud ganz passabel“, sagt Trump. Er schätzt die Arbeitsfähigkeit des neuen Lernsystems auf 80 bis 90 Prozent ein. „Natürlich treten immer wieder einmal Staus auf, wenn besonders viele Nutzer auf die System zugreifen, und man hängt in der Warteschleife fest. Oder die Cloud ist wegen Wartungsarbeiten eine Zeit lang abgeschaltet“, berichtet der Schulleiter.

Doch das Bereitstellen der digitalen Infrastruktur sei nur einer von mehreren Faktoren für das Lernen zu Hause. „Es hängt auch immer von der technischen Kompetenz des Lehrers ab, ob dessen Schüler mit der Cloud gut lernen oder nicht“, sagt Richter. Und schließlich komme es auf die Kinder selbst an, wie sie mit der neuen Technik umgehen können. Wobei die anfangs erwähnten Eltern wieder ins Spiel kommen.

Vorschlag lautet, den Kindern ein Jahr Kindheit schenken

Inge Klaan, die frühere Nordhäuser Oberbürgermeisterkandidatin der CDU, hat dazu eine klare Meinung: „Was man hier den Eltern antut, kann niemand wieder gutmachen. Für mich gibt es nur eine Lösung: Schenkt den Kindern ein schulfreies Jahr, alle üben mit den neuen Medien, frischen das auf, was geht, und die Kinder starten das gleiche Schuljahr nochmal“, fordert sie. Die Kinder bekämen so ein Jahr Kindheit geschenkt, die Lehrer könnten aufrüsten und selber lernen. „Und die Eltern landen nicht in der Klapsmühle.“

„Wenn wir die Debatte unter dem Aspekt der Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit für die Kinder führen, ist dieser Vorschlag genau richtig“, stößt Klaan bei Holger Richter auf offene Ohren. Sonst würden Kinder, die zwar ein großes Potenzial, aber nicht die technischen Voraussetzungen oder Unterstützung der Eltern haben, auf der Strecke bleiben.

Schulleiter Trump ist skeptisch. „Dieser Vorschlag hört sich gut an, ist aber nicht zu Ende gedacht“, erklärt er. „Wenn wir das komplette Schuljahr wiederholen, hätten wir das Problem des doppelten ersten Jahrgangs“, gibt er zu bedenken. Und dafür bräuchte es mehr Räume und mehr Lehrer. Gerade letztere stünden aber nicht zur Verfügung. „Es würde eine Welle entstehen, die sich durch alle Klassenstufen zieht“, hält er den Ansatz für nicht realisierbar.