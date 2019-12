Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Mahnschreiben und Zwangsgelder der Finanzämter zu Weihnachten

Zu Weihnachten gibt es keine Mahnschreiben oder Zwangsgeldandrohungen. In der Zeit vom 23. bis 26. Dezember gelte auch in diesem Jahr der Weihnachtsfrieden, teilte das Finanzministerium am Montag in Erfurt mit. An diesen Tagen gebe es auch keine Außenprüfungen oder Vollstreckungen. Auch auf Schreiben zu Steuerstraf- und Bußgeldverfahren würde verzichtet.

Ausnahmen seien zugelassen, beispielsweise wenn Verjährung drohe. „Die überwiegende Mehrheit der Thüringer zahlt ihre Steuern ohnehin pünktlich und trägt damit solidarisch zum Gemeinwohl bei“, erklärte Finanzministerin Heike Taubert (SPD).

