Am Landgericht Erfurt wartet der frühere LKA-Beamte Daniel P. mit seinem Anwalt Sven Haak auf den Beginn der Verhandlung. Dem Polizisten werden u.a. gefährliche Körperverletzung, Diebstahl und Betrug vorgeworfen.

Ehemaliger Polizist auf der Anklagebank: Ex-Personenschützer fehlt Erinnerung an Körperverletzung

Schwerbewacht wird der Angeklagte am Dienstagmorgen in den Erfurter Schwurgerichtssaal geführt. Der 43-jährige frühere Personenschützer trägt Fußfesseln und besondere Handfesseln, die ihm auch während der Gerichtsverhandlung nicht abgenommen werden. Drei gewichtige Vollzugsbedienstete der Justiz sitzen in unmittelbarer Nähe der Anklagebank und sichern zugleich zwei Türen im Gerichtssaal mit ab.