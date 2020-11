Klage gegen Enteignung von Schloss Reinhardsbrunn verworfen

Jena. Kläger scheitern in 2. Instanz, können aber noch vor den Bundesgerichtshof nach Karlsruhe ziehen.

Das Oberlandesgericht Jena hat eine Klage gegen die Enteignung von Schloss Reinhardsbrunn (Kreis Gotha) verworfen. Damit ist die Berufung gegen die Enteignung in der 2. Instanz gescheitert.

Das Gericht hat die Berufung gegen eine Entscheidung der Kammer für Bausachen am Landgericht Meiningen vom Dezember 2019 als unzulässig verworfen, heißt es in einer Mitteilung vom Montag. Damit ist die Enteignung aber noch nicht rechtskräftig. Den Klägern steht noch die Möglichkeit der Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe offen.

Die Kläger, ein Inhaber einer Grundschuld sowie ein Hypothekengläubiger des mit dem Schloss bebauten Grundstücks, setzen sich vor Gericht gegen den Enteignungsbeschluss der Thüringer Landesverwaltung vom 9. Juli 2018 zur Wehr. Dieser würde auch das Erlöschen ihrer Grundpfandrechte bedeuten.

