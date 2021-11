Kriminelles aus Ostthüringen: Versuchter Totschlag, Missbrauch der Stieftochter und Stalker

Gera. Die Kriminalfälle der Woche: Ein Mann wollte seine siebenjährige Tochter vom Balkon stürzen. Eine neue Analysemethode überführt einen Elektriker.

Die Richterinnen und Richter an den Ostthüringer Gerichten haben immer wieder über tragische menschliche Schicksale zu befinden. So auch in dieser Woche.

Ein Vater aus Gera wollte im Mai seine Tochter vom Balkon werfen. Zuvor hatte er bereits seine Partnerin gewürgt. Eine Untersuchung zeigte, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, die eine Psychose ausgelöst haben. Er war deshalb zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig. Das Landgericht Gera verwies deshalb den Fall als Sicherungsverfahren an das Amtsgericht Gera.

Strafrichter Bernd Pisczan musste darüber entscheiden, ob der Mann in die Entziehungsanstalt eingewiesen wird. Derzeit ist er in der forensischen Psychiatrie untergebracht. Während die Verteidiger eine Einweisung auf Bewährung erreichen wollten, entschied das Gericht, dass eine Entzugsbehandlung notwendig ist. Das sind die Gründe.

Elektriker muss für fünfeinhalb Jahre in Haft

Die neunte Strafkammer hat in dieser Woche einen 37 Jahre alten Mann aus dem Altenburger Land verurteilt. Der Elektriker soll für fünfeinhalb Jahre in Haft, weil er nach Auffassung des Gerichtes seine zwölfjährige Stieftochter in zwei Fällen schwer sexuell missbraucht hat. Die Last der Indizien war erdrückend. So fand die Polizei zwei Kondome im Mülleimer und der Mülltonne der Familie. Diese trugen innen Spermaspuren des Angeklagten und außen DNA aus Vaginalsekret des Mädchens, das sich einer Freundin anvertraut hatte. Diese erzählte das anvertraute Geheimnis ihrer Mutter, die sofort die Polizei rief und so den Fall ins Rollen brachte. Die Mutter des Kindes indes hält zu ihrem Mann, der die Taten bestritten hat. Der Vorsitzende Richter Harald Tscherner übte in der Urteilsbegründung auch Kritik an den Verteidigern.

Große Mengen Marihuana sollten in Birkhausen (Landkreis Greiz) gedeihen. Zollfahnder hoben die professionelle Plantage aus und sicherten Pflanzen in verschiedenen Wachstumsstadien. Vier Männer müssen sich in dem Fall verantworten. Nur zwei von ihnen kamen zum Prozess. Die anderen beiden befinden sich in ihrer Heimat auf dem Balkan und übermittelten verschiedene Gründe, warum ihnen eine Teilnahme am Prozessauftakt nicht möglich ist. Der Drahtzieher der Bande, der sich selbst als Bauleiter beschreibt, soll nach einer Verfahrensabsprache eine Freiheitsstrafe von sechs bis sieben Jahren absitzen.

Gastronom zieht Drogenhandel auf

Das Landgericht hat seine Entscheidung gegen drei Personen aus dem Dunstkreis einer Drogenbande in Rudolstadt gefällt. Ein Gastronom hatte den großangelegten Drogenhandel initiiert, weil sein Lokal nicht gut lief. Die Bande versorgte 150 Personen regelmäßig mit Marihuana und Crystal. Er verwendete die Gewinne, um seinen aufwändigen Lebensstil zu finanzieren. Zudem kassierte er vom Staat Sozialleistungen.

Eine junge Frau aus dem Saale-Orla-Kreis hat im Alter von 35 Jahren schon 50.000 Euro Schulden angehäuft. Dennoch gab sie bei einer Firma die Renovierung ihrer Wohnung in Auftrag, die daraufhin Arbeiten über 7300 Euro leistete. Doch die Frau leistete die versprochenen Zahlungen nicht. Deshalb war sie beim Amtsgericht in Bad Lobenstein angeklagt.

Urteil gegen aufdringlichen Stalker aus Neustadt an der Orla

Ein Stalker aus Neustadt an der Orla beschäftige das Amtsgericht Pößneck. Der 30-Jährige hatte einer Frau nachgestellt, sogar Feuerwerk vor ihrer Wohnung gezündet. Ihn störte nicht, dass sich die Frau in einer Beziehung befand und abends nicht mehr allein auf die Straße traute.

Die Staatsanwaltschaft Gera ermittelt derzeit gegen einen früheren Mitarbeiter des Oberlandesgerichtes Jena und einen Jenaer Unternehmer. Der Justizmitarbeiter soll dem Unternehmer Aufträge zugeschoben und dafür Bestechungsgelder kassiert haben. Weil sie Fluchtgefahr sieht, beantragte sie Haftbefehle. Der Ex-Justizmitarbeiter sitzt in Untersuchungshaft, gegen den Unternehmer ist der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt worden.

