Schwerer Bandendiebstahl: 34-Jähriger legt in Gera Geständnis ab

Gera. Eine Bande von Metalldieben war auch in Jena und Gotha aktiv. Nun steht ein Mitglied in Gera vor Gericht.

Ein 34-Jähriger aus Rumänien hat am Landgericht Gera gestanden, Teil einer deutschlandweit aktiven Diebesbande gewesen zu sein. Sie hatte sich vornehmlich auf Einbrüche in Schrotthandel-Betriebe konzentriert und Buntmetall zur Weiterverwertung gestohlen.

Einbruch in Jenaer Unternehmen

Angeklagt waren in Summe 14 Fälle, darunter einer in Jena. Im April 2018 hatten Diebe einen Recyclingbetrieb im Norden der Stadt heimgesucht, ein Fenster eingeschlagen, um in eine Lagerhalle zu gelangen. Die Bande ließ 2,5 Tonnen Messingschrott im Wert von 7000 Euro mitgehen.

Ein Einbruchsversuch in Gotha schlug hingegen fehl. Die Polizei vereitelte den Diebstahl. Die Täter flüchteten ohne Beute. Für den Abtransport standen bereits mit Metall gefüllte, große Einkaufstüten parat. In Spremberg (Brandenburg) brach die Bande in die Halle eines Veranstaltungsservice ein, klaute unter anderem einen Lkw, um das Diebesgut abzutransportieren. Den Schaden in dem Fall bezifferte die Staatsanwaltschaft auf 150.000 Euro.

Gericht schlägt Verfahrensabsprache vor

Andere Mitglieder der Bande waren bereits von anderen Gerichten verurteilt worden. Die erste Strafkammer unter Vorsitz von Uwe Tonndorf schlug eine Verfahrens­absprache vor. Bei einem Geständnis für sieben der 14 Anklagepunkte soll die Gesamtfreiheitsstrafe zwischen zwei Jahren und zwei Jahren und zehn Monaten liegen. Die Verfahren der übrigen Fälle sollen hingegen eingestellt werden. Darauf gingen sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Angeklagte ein. Er ließ über seine Verteidiger erklären, dass er in sieben angeklagten Fällen Mittäter war.

Damit bleibt dem Gericht eine sehr umfangreiche Beweisaufnahme erspart. Ursprünglich waren noch zehn weitere Prozesstage angesetzt, von denen nun ein Teil nicht nötig sein wird. Der Angeklagte bleibt vorerst weiter in Untersuchungshaft.