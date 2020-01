Finanzministerin Heike Taubert (SPD) muss Geld an die Kommunen abgeben.

Erfurt. Thüringer Kommunen sollen in den nächsten Jahren Mehr als eine halbe Milliarde Euro zusätzlich bekommen. Die Ausschüttung ist jedoch an Bedingungen geknüpft.

Rot-Rot-Grün legt Millionenpaket für Thüringer Kommunen vor

Nach dem Gesetzesvorstoß von CDU und FDP haben nun auch die Koalitionsfraktionen von Linke, SPD und Grünen offiziell nachgelegt. Wie die beiden Oppositionsfraktionen wollen auch sie, dass in diesem Jahr zusätzlich 168 Millionen Euro vom Land an die Landkreise, Städte und Gemeinden fließen. So geht es aus dem Gesetzentwurf vor, der dieser Zeitung vorliegt, und der nächste Woche erstmals im Landtag beraten werden sollen.

Die rot-rot-grüne Initiative, die ursprünglich von der SPD-Fraktion ausging, unterscheidet sich allerdings an zwei Stellen vom schwarz-gelben Vorhaben. So will die Koalition das Geld nur für Investitionen ausreichen, die Kommunen müssen die rechtmäßige Verwendung nachweisen. Der Oppositionsentwurf sieht dagegen eine freie Verwendung der Mittel vor. Zudem plant Rot-Rot-Grün eine Anschlussfinanzierung bis einschließlich 2024 von jeweils 100 Millionen Euro im Jahr. Das Kommunalpaket summiert sich damit auf 568 Millionen Euro. Die Sonderzuschüsse sollen aus den Überschüssen und Rücklagen des Landes finanziert werden. Laut Finanzministerin Heike Taubert (SPD) hat das Land im vergangenen Jahr ein Plus von mehr als 300 Millionen Euro erwirtschaftet. Hinzu kommt eine Finanzreserve in Höhe von rund 1,1 Milliarden Euro.