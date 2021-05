Stadtgeschichte von Worbis soll sichtbar werden

Worbis. Fotos sollen in Zukunft auf die Veränderungen in Worbis hinweisen.

Seine Idee, Veränderungen im Stadtbild sichtbar zu machen, stellte am Montag der Worbiser Ortsteilrat Uwe Semmelroth in der Sitzung des Gremiums vor. Eigens dafür präsentierte er eine Auswahl an Bildern, die auf einer Tafel am Friedensplatz zeigen sollen, wie sich Straßenzüge und Häuser im Laufe der vergangenen 120 Jahre veränderten.

Aber die Bilder sollen nicht nur einfach auf der ein mal zwei Meter großen Tafel gezeigt werden. „Natürlich soll es eine Einleitung geben, und die Bilder werden mit einem Text erklärt“, so Semmelroth. Die Fotos könnten als Collage auf einer Alupondtafel abgedruckt werden, diese sei witterungsbeständig. Die Idee fand breite Zustimmung unter den Ortsteilräten.

In der Diskussion regte Ratsmitglied Tino Hartleb an, die Bilder in nicht genutzten Schaufenstern zu präsentieren. Semmelroth wiederum schlug vor, sich zunächst auf eine Präsentation von der Mittelstadt und dem Obertor zu beschränken. Jens Worm-Büschleb hingegen würde gern die gesamte Stadt einbeziehen.

Natalie Hünger, Leiterin des Amtes Öffentlichkeitsarbeit/Tourismus/Kultur, bemerkte, dass man die Bilder per Diaschau auf einem Fernseher zeigen könne. „Das wäre eine schnelle Lösung“, so Ratsmitglied Bernhard Berkhahn. Eine endgültige Entscheidung, wie die Idee umgesetzt wird, fiel in der Ratssitzung noch nicht.