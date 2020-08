Marode und ohne Geld: Trübe Aussichten für Sonneberger Sternwarte

Die beiden Nebengebäude mit den Kuppeldächern dienten den Mitarbeitern der Sternwarte Sonneberg für ihre Beobachtungen und anschließenden Untersuchungen. Das gegenüberliegende Bodenplatten-System ermöglicht es, in der Nacht oder bei gutem Wetter die hellsten Objekte am Himmel zu identifizieren.

Sonneberg. Die Gebäude der Einrichtung in Südthüringen sind marode. Seit Jahren fehlt das Geld für die Sanierung und den Erhalt der Teleskope. Dabei wurde schon so vieles versucht.

Die Sternwarte Sonneberg ist eine Einrichtung mit viel Tradition, aber auch vielen Problemen, die einem nicht nur sofort ins Auge springen, sondern auch in die Nase steigen. In manchen Räumen riecht man sofort den Schwamm, der in den Mauern sitzt. Peter Kroll ist Astrophysiker und Leiter der Sternwarte in Sonneberg.