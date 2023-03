Benefizkonzerte des Luftwaffenmusikkorps: Märsche, Mambo und die Hits von Frank Sinatra

Erfurt. Neben sieben Hallenkonzerten ist auch ein Open-Air-Auftritt in Zeulenroda geplant.

Melodien aus dem „Weissen Rössl“, der rasante Fliegermarsch und das traditionelle „Hoch Heidecksburg“, die schönsten Hits von Frank Sinatra und noch dazu südamerikanische Rhythmen – mit einem mitreißenden Frühjahrs-Programm ist das Luftwaffenmusikkorps Erfurt derzeit für unsere Spendenaktion „Thüringen hilft“ unterwegs. „Wir haben diesmal beliebte Melodien der kaiserlich und königlichen Monarchie in Österreich ausgesucht“, versichert der Dirigent, Oberstleutnant Tobias Wunderle. „Damals wurde viel leichte, beschwingte Musik komponiert. Vor allem die Stücke von Johann Strauß(Sohn), seine Walzer und Märsche, haben die Zeit geprägt – und damit auch viele andere Komponisten“, erklärt der Orchesterleiter. „So beginnen wir mit der Ouvertüre zur komischen Oper ‘Leichte Kavallerie’, danach folgt der Erzherzog-Albrecht-Marsch, der auch böhmische Musik enthält.“

Über 50 Musiker gehören zum Luftwaffenmusikkorps Erfurt. Foto: Ingo Glase

Ein Höhepunkte dürfte das „Weisse Rössl“ sein: „Ursprünglich als Berliner Singspiel uraufgeführt, wird es seit der Verfilmung mit Peter Alexander mit dem österreichischen Wolfgangsee in Verbindung gebracht“, so Wunderle. Nach dem Thüringer Marsch „Hoch Heidecksburg“ von Rudolf Herzer, der 1908 ein Musikkorps in Rudolstadt leitete, folgt ein „militärisches Tongemälde“über die Völkerschlacht bei Leipzig: Eine knappe Viertelstunde lang spielt das große Blasorchester die legendäre Schlacht mit Instrumenten nach. Das Besondere an dem Stück ist auch seine Geschichte: „Die Partitur von 1897 wurde zufällig in einer alten Scheune bei Jena gefunden und ist der einzige erhalten gebliebene Notensatz dieses Stückes. Deshalb sind wir das einzige Orchester, das es spielen kann“, freut sich Tobias Wunderle.

Nach der Pause folgt der selbstkomponierte Erfurter Parademarsch mit Solo-Fanfaren und Pauken, ehe lateinamerikanische Rhythmen von Paso Doble bis Mambo für Schwung im Saal sorgen. „Freuen dürfen sich unsere Gäste auch auf die schönsten Melodien von Weltstar Frank Sinatra, die in einem bewegenden Medley zusammengefasst sind.“ Nach dem rasanten Fliegermarsch,der „musikalischen Visitenkarte“ des Erfurter Luftwaffenmusikkorps, dürfen sich die „Alten Kameraden“ auf die traditionellen Zugaben freuen.

Katharina Herz erzählt in ihren Schlager berührende wie heitere Geschichten. Foto: Katharina Herz

Bei den Konzerten in Zeulenroda, Ilmenau und Gera dürfen sich die Gäste auch auch die Hits von Katharina Herz freuen – die Schlagerkönigin aus Ilmenau begleitet bei diesen Terminen das Luftwaffenmusikkorps.

Die Termine:

19. April Kulturhaus Bleicherode (ausverkauft)

26. April Wisentahalle Schleiz

28. Juni Open-Air-Konzert auf der Seebühne Zeulenroda (mit Katharina Herz)

12. September Goldener Pflug Altenburg

24. Oktober Festhalle Ilmenau (mit Katharina Herz)

8. November KuK Bad Langensalza

14. November KuK Gera (mit Katharina Herz)

28. November Kaisersaal Erfurt



Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter 0361 / 227 5227.