City Skyliner wächst auf Weimars Goetheplatz

Weimar. Die höchste mobile Aussichtsplattform der Welt, der City Skyliner, war Monate eingelagert und wächst aktuell in Weimar in die Höhe.

Auf dem Goetheplatz hat der Aufbau des City Skyliners begonnen. Nach der Vorbereitung am Montag begann das Aufbau-Team um Franz Schneider mit dem Fuß der höchsten mobilen Aussichtsplattform der Welt.

Die Aufbauarbeiten sind von diversen Funktionstests und Prüfungen begleitet, da der City Skyliner seit Dezember nicht im Einsatz sein konnte. In der zweiten Wochenhälfte soll der Turmaufbau beginnen. Eröffnet wird die Aussichtsplattform am Donnerstag, dem 1. Juli, in der kommenden Woche.