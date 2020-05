Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Clueso nach Auftritt am liebsten immer neue Unterwäsche

Eigentlich ist der Erfurter Pop-Star Clueso nicht für merkwürdige Allüren bekannt. Aber: „Ein Teil in mir findet so was natürlich auch geil“, gesteht der Sänger der Entertainerin Barbara Schöneberger in deren Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“, die am Samstag auf Landeswelle Thüringen zu hören ist. So wünsche er sich auf Tour manchmal frisch eingepackte Unterhosen und Socken in die Garderobe: „Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Fetisch ist, aber ich liebe das“, verriet Clueso. „Das ist eine richtige Star-Meise: die Dinger aufzureißen, anzuziehen und wegzuschmeißen.“



Zu Beginn seiner Karriere habe er sogar mal einen Fernseher aus dem Fenster werfen wollen. Sein Manager habe ihn allerdings zurückgehalten: „Lass uns doch warten, bis du einen Hit hast. Und ich so: Ach fuck, du nimmst einem aber auch jeden Spaß!“ Das komplette Interview mit Clueso gibt es am Samstag, 30. Mai, ab 10 Uhr in der Show „Mit den Waffeln einer Frau auf Landeswelle Thüringen. Darüber hinaus steht das Gespräch ab 1. Juni, als Podcast per App zur Verfügung.