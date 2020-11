Karneval: Startschuss für die fünfte Jahreszeit mal anders

Der 11.11. ist deutschlandweit der Startschuss für die fünfte Jahreszeit – normalerweise. Doch aufgrund der Corona-Pandemie fällt das übliche Karnevalstreiben diesmal vielerorts ins Wasser. In Thüringen haben sich die Vereine einiges einfallen lassen, um trotz Corona närrische Stimmung zum Saisonbeginn zu verbreiten. Hier ein Überblick:

Eichsfeld: Im Eichsfeld wird nicht gefeiert wie gewohnt. Rathausstürme sind abgesagt oder ordentlich abgespeckt. Und doch wird es Karneval geben, nämlich digital. Einige Vereine arbeiten bereits an den Aufnahmen. Und in Heiligenstadt ist ein kleiner, aber feiner Straßenkarneval geplant, wie es Zeit und Wetter erlauben.

Erfurt: Erfurts Karnevalisten lassen den 11.11. natürlich nicht sang- und klanglos verstreichen. „Wir haben um 11.11 Uhr eine virtuelle Überraschung in den sozialen Netzwerken geplant, verraten aber vorher nichts“, sagte Thomas Kemmerich, der Präsident der Gemeinschaft Erfurter Carneval, im Vorfeld. Neu in dieser Session: Das Prinzenpaar wird aufgrund der Coronalage zwei Sessionen im Amt sein.

Gera: Während in Gera in den vergangenen Jahren die verbliebenen Karnevalisten ohnehin einen Bogen ums Rathaus machten, hatte man in den Nachbarorten Weida, Wünschendorf und Seelingstädt lange gehofft, mit einer publikumswirksamen Machtübernahme am 11.11. in die Saison zu starten. Wie die Saison im Lockdown weitergeht, steht vielfach in den Sternen und wird von der weiteren Corona-Lage abhängen.

Gotha: Bürgermeister und Schlipsträger können sich am heutigen 11.11. im Landkreis Gotha in Sicherheit wiegen. Rathausstürme sind abgesagt. Doch die Jecken sind einfallsreich. In Finsterbergen hat Ortsteilbürgermeister Gerhard Werner (CDU) ein Ganzkörper-Kondom übergestreift. Denn das FKK-Völkchen um Präsidentin Liane Heft hat selbst für den Rathaussturm im Homeoffice eine nahezu kontaktfreie Überraschung angekündigt. In Tambach-Dietharz wird Bürgermeister und TFC-Mitglied Marco Schütz (parteilos) den Rathausschlüssel heute an TFC-Präsident Jens Arnold übergeben. Das Prozedere wird gefilmt und ins Internet gestellt. So auch in Waltershausen, wo Jens Seyfarth, Chef der Karnevalsturner, den Schlüssel bereits am Reformationstag, 31. Oktober, von Bürgermeister Michael Brychcy (CDU) holte.

Greiz: Auch wenn es in Greiz, Zeulenroda-Triebes und Hohenleuben diesmal keine Rathauserstürmungen geben wird, haben sich die Karnevalisten etwas ausgedacht. Da die Vereine – Greizer Faschingsgesellschaft, Zeulenrodaer und Hohenleubener Carnevalsverein sowie Pahrener Karnevalsclub – einen Besucheransturm fürchten, wollen sie die Faschingsfans überraschen.

Ilm-Kreis: Das närrische Treiben im Ilm-Kreis ist abgesagt. Die befreundeten Vereine Ichtershausen, Haarhausen, Plaue sowie die beiden aus Arnstadt haben bereits im September beschlossen, die Session abzusagen. Ähnlich sieht es in Ilmenau, Heyda, Gräfinau-Angstedt und Stadtilm aus. Der Plaue’sche Karnevals Club wendet sich heute mit kleinen Videos an das närrische Volk.

Jena: In der guten Stube Jenas, also auf dem historischen Marktplatz, wird es heute Vormittag ruhig zugehen. Denn um 11.11 Uhr wird es keine symbolische Schlüsselübergabe des OB an die Narren geben, wie das all die Jahre zuvor mit viel Musik und Tanz üblich war. Man hat sich auf eine Übergabe ohne Öffentlichkeit geeinigt, um den Regeln des Teil-Lockdowns zu entsprechen. Auch im Ortsteil Lobeda-Altstadt ist alles abgeblasen worden. Die Jenaer Faschingsvereine hoffen indes weiter auf mögliche Feiern im Februar.

Kyffhäuserkreis: Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Während die Karnevalsvereine im Kyffhäuserkreis die komplette Saison einschließlich Faschingsauftakt am 11.11. abgeblasen haben, startet der Wiehesche Carneval Club (WCC) immerhin virtuell in die närrische Saison. Am 1. November zündete der WCC den Countdown. Seither steht jeden Tag ein neuer Clip auf der Internetseite des Vereins, der seine Fans trotz allem auf die närrische Zeit einstimmen will. Die Schlüsselübergabe soll – völlig coronafrei – ebenfalls am Bildschirm zu erleben sein.

Nordhausen: Statt mit vielen Narren vorm Rathaus die Schlüsselübergabe zu feiern, wird allein der Vorstand vom Bleicheröder Carneval Club vorfahren, um den Schlüssel vom Bürgermeister in Empfang zu nehmen. „Die fünfte Jahreszeit fällt so wenig aus wie Weihnachten oder Ostern. Die Frage ist eben nur, wie man feiert“, meint BCC-Präsident Andreas Weigel. Die Sollstedter Karnevalisten können indes die – vorab gefilmte – Schlüsselübergabe vom Gemeindechef an die Karnevalspräsidentin im Internet ab 17.11 Uhr sehen. Die Narren im Südharz können sich auf zwei besondere Tanzvideos freuen: Es sind Zusammenschnitte von Darbietungen der Garden von 22 Südharzer und Eichsfelder Karnevalsvereinen.

Saale-Orla-Kreis: Auch der Start in die Faschingssaison im Saale-Orla-Kreis wird digital. Die Präsidenten der Karnevalsvereine haben gemeinsam beschlossen, sich verstärkt im Internet vorzustellen. So startet beispielsweise in Bad Lobenstein die Videoreihe „Gesichter des KCL“.

Sömmerda: Trauerbanner statt Rathaussturm – Schloßvippachs Carnevalsverein 1958 wird den Hinweis auf den Ausfall heute, 11.11 Uhr, am Rathaus aufhängen. Die Buttstädter planen die Übernahme der Schlüsselgewalt dagegen zu vollziehen. Matthias Aller vom FVB 1888: „Wir lassen uns was einfallen. Vielleicht virtuell per Skype.“ In Sömmerda wird das Rathaus immer erst an Weiberfastnacht gestürmt. Ob das 2021 klappt?

Unstrut-Hainich-Kreis: Der Faschingsstart im Unstrut-Hainich-Kreis ist abgesagt. Die jährliche dreitägige Narrenkonferenz Anfang November als Saisonstart für Nordthüringens Karnevalisten fällt ebenso aus wie alle öffentlichen Veranstaltungen. Mit den konkreten Planungen von Umzügen Mitte Februar halten sich die Karnevalisten noch zurück. Aber es gibt auch schon erste Komplett-Absagen für 2021, so in Oberdorla.

Wartburgkreis und Eisenach: In der Wartburgregion einschließlich Eise­nach ist die Faschingssaison von den Vereinen zu 99 Prozent abgesagt. Das betrifft sowohl die Rathausstürme und Veranstaltungen zum heutigen 11.11. als auch die Bühnenshows und Umzüge um den Rosenmontag im nächsten Jahr. Nur einige wenige Vereine, wie etwa der Seebacher Carneval Club oder der Dippacher Carneval Verein, haben überhaupt noch karnevalistische Veranstaltungen im Auge. Die Absagen ziehen sich wie ein roter Faden in alle Himmelsrichtungen, von Treffurt bis Marksuhl und von Gerstungen bis Behringen.

Weimar und Umgebung: Die Vereine in und um Weimar haben ihre traditionellen Rituale zum 11.11. abgesagt. Der Handwerker-Carneval plant kleine „närrische Wortmeldungen“ im Stadtbild. Ort und Zeit werden deshalb vorab nicht verraten. In Mellingen lässt Bürgermeister Eberhard Hildebrandt den Schlüssel aus seinem Bürofenster an einem Seil zu MFC-Präsidentin Sophia Eißmann herab. In der Hochburg Magdala wirft dagegen der MCC ein Video an die Rathauswand. Zur Schlüsselübergabe treffen sich allein Bürgermeister Mario Haßkarl und Präsident David Reinn.

