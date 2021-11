Sampler „Highway Butterfly“: Stippvisite in der Galaxie des Neal Casal

Bild von Neal Casal fotografiert auf dem „High Sierra Music Festival“ in Quincy am 4. Juli 2014. (Archiv-Foto)

Erfurt. Ein umfangreicher Benefiz-Sampler will das Werk des verstorbenen Neal Casal bekannter machen. Die 130 beteiligten Musiker schaffen dafür gute Voraussetzungen.

Als Mitglied von Ryan Adams‘ (Begleit-)Band The Cardinals oder von Chris Robinson Brotherhood, ein Nachfolge-/Nebenprojekt der Black Crowes, erreichte Neal Casal mehr Menschen, als mit seinen eigenen Arbeiten. Es gibt immerhin mehr als ein Dutzend Solo-Alben von Casal, der außerdem oft und gern mit anderen Künstlern gespielt oder diese produziert hat.

Das Cover des Samplers „Highway Butterfly: The Songs of Neal Casal“. Foto: Neal Casal Music Foundation & Royal Potato Family

Um das Werk des 2019 durch Freitod verstorbenen Casal bekannter zu machen, ihn zu ehren und für den guten Zweck haben ehemalige Weggefährten um seinen Manager Gary Waldman das Projekt „Highway Butterfly: The Songs of Neal Casal“ gestartet. Das Ergebnis: eine Box (drei CDs oder fünf LPs) mit 41 Songs, gecovert von 130 Musikern. Dazu gibt es Poster, Fotos, Aufkleber und ein 48-seitiges Booklet.

Erlöse unterstützen Musikunterricht

Alle Erlöse gehen an die Neal Casal Music Foundation, die Schüler in New Jersey und im Bundesstaat New York mit Musikinstrumenten und Unterrichtsstunden unterstützt.

18 Songs waren eigentlich die Zielvorgabe. Doch nach einem trägen Start meldeten sich immer mehr Musiker, darunter Susan Tedeschi und Derek Trucks, Shooter Jennings, J. Mascis, Hiss Golden Messenger, Jonathan Wilson, Steve Earle, Jaime Wyatt, Cass McCombs oder „Puss N Boots“ (mit Norah Jones).

Viele der Cover zeigen eine neue Seite der ohnehin gelungenen Kompositionen. Etwa „All the Luck in the World“ von Billy Strings, das er mit Circles around the Sun, eines der vielen ehemaligen Bandprojekte Casals, eingespielt hat. Aus dem zurückhaltenden akustischen Original ist ein berückender Bandsong geworden mit Lichterketten-Atmosphäre und einem oszillierend-schwelgerischen Bar-Piano.

Serie auf Youtube

Die Lieder sind überwiegend und passend in Folk, Folk-Rock, Country, Blues oder Americana gehalten. Es ist allein ob der Fülle eine Galaxie an neuer Musik, die sich auf dem Triple-/Fünffachalbum eröffnet, nicht zu denken an das zu entdeckende Hauptwerk, das Casal allein mit 14 Solo-Alben hinterlassen hat. Zu empfehlen ist auch eine Serie auf Youtube, auf der beteiligte Künstler ihren Zugang zum Werk des Musikers erläutern.

Gelegenheiten für musikalische Forschungsreisen oder einfach nur zum Treibenlassen in einem Strom an guten Liedern, durchgängig gut interpretiert.