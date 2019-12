Entsorgungskalender für 2020 wird verteilt

Der Entsorgungskalender für 2020 wird am 11. Dezember als Beilage der Nordhäuser Wochenchronik an alle Haushalte verteilt. Vor allem die Einwohner der Stadt Nordhausen sollten ihre bislang gewohnten Abfuhrtermine prüfen, denn im Stadtgebiet ändern sich im kommenden Jahr in zahlreichen Straßenzügen die Abfuhrtermine.