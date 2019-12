Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

16 Einwohner weniger in Sömmerda

Die Kreisstadt inklusive Ortsteile hat im Verlauf des letzten Jahres insgesamt nur wenige Einwohner verloren, obwohl die Zahl der Sterbefälle deutlich über der Zahl der Geburten liegt. Zum Stichtag 14. Mai 2019 lag die Einwohnerzahl bei 19.259, im Mai des Vorjahres waren es noch 19.275 gewesen. Diese Zahlen nannte Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) in der Einwohnerversammlung. Zu Jahresbeginn hatte die Stadtverwaltung mitgeteilt, dass 2018 die Geburt von 120 Babys mit Wohnsitz Sömmerda beurkundet worden war und 182 Sömmerdaer Bürger verstorben waren.

Dass in der Einwohner-Statistik letztlich nur ein Minus von 16 Personen steht, hat sicherlich auch mit der Ausweisung von Wohnbauland zu tun. In der Lessingstraße und in der Klingersiedlung sind etliche neue Wohnhäuser entstanden, was der Kreisstadt einerseits Zuzug bescherte und andererseits junge Leute in der Stadt hielt. In Offenhain Nord entwickelt sich gerade das nächste Wohngebiet.

Ganz schöne Bewegung hat es auch in den Ortsteilen gegeben, gab der Bürgermeister bekannt. Den größten Zuwachs verzeichnete Orlishausen mit einem Plus von 18 auf 673 Einwohner. Den größten Verlust musste Leubingen hinnehmen, wo mit 814 Menschen 22 weniger leben als im Jahr zuvor. Die Kernstadt kommt auf 15.702 Einwohner (minus 21).