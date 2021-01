2020 starben deutlich mehr Thüringer als sonst - Gibt es einen Zusammenhang mit der Pandemie?

Erfurt. Ende 2020 sind in Deutschland fast ein Drittel mehr Menschen gestorben als im Durchschnitt der Vorjahre. In Thüringen stieg die Zahl der Todesfälle um 62 Prozent.

Bei den über 80-Jährigen hat es 2020 eine deutliche Übersterblichkeit gegeben. Nach der vorläufigen Auswertung der Ergebnisse der Sterbefallstatistik starben 17.684 Personen aus dieser Altersgruppe, was einer Steigerung um 1734 Fälle bzw. 10,9 Prozent entspricht. Im Monat Dezember verstarben 852 Personen dieser Altersgruppe und somit sogar knapp 60 Prozent mehr Menschen als im Schnitt der Vorjahre. Ein ähnliches Bild zeichnete sich bei den 65- bis unter 80-Jährigen ab. Im letzten Monat des Jahres sind rund 21 Prozent mehr Menschen aus dieser Altersgruppe im Vergleich zu den Vorjahren verstorben. In den letzten vier Meldewochen des Jahres 2020 verstarben in Thüringen fast 600 Menschen an oder mit Corona. Das Durchschnittsalter dieser Verstorbenen lag bei über 80. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Insgesamt starben 2020 in Thüringen 30.123 Personen. Das waren 950 Menschen oder 3,3 Prozent mehr als im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019. Wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Freitag mitteilt, geht die erhöhte Sterblichkeit vor allem auf eine Steigerung der Sterbefälle am Jahresende zurück.

Statistik schlüsselt keine Todesursachen auf

Im Jahresverlauf zeichnet sich ein wechselndes Bild ab. Bis auf Februar und März sind in allen Monaten des Jahres 2020 mehr Personen als im Vergleich zu den Vorjahren verstorben. In den Monaten Januar, Februar, März, Mai und Juli lagen die Sterbefallzahlen teils deutlich unter dem Schnitt, in den restlichen Monaten darüber. Bis Ende November 2020 war keine erhöhte Sterblichkeit in Thüringen feststellbar. Vor allem am Jahresende zeigte sich die erhöhte Sterblichkeit aber deutlich. Allein im Dezember 2020 lag die Zahl der Gestorbenen mit 3577 Fällen rund 40 Prozent über dem Durchschnitt der Vorjahre.

Todesursachen gehen aus der vorläufigen Statistik nicht hervor. Zur Frage, ob ein Zusammenhang zur Corona-Pandemie besteht, machen die Statistiker in ihrer Veröffentlichung keine Angaben. Im Dezember hatte bereits das Statistische Bundesamt auf die Übersterblichkeit zum Jahresende hingewiesen und von vielen möglichen Gründen gesprochen. Zu überdurchschnittlichen Sterbefallzahlen könnten auch Verschiebungen in der Altersstruktur der Bevölkerung beitragen. Von Übersterblichkeit spreche man in der Regel aber nur dann, wenn es sich um eine Krisen- oder Pandemiesituation handelt, so die Statistiker.

Weitere Nachrichten zum Thema: