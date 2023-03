25.000 Karten für 25. SMS in Saalburg im Vorverkauf weg

Saalburg. SonneMondSterne-Festival am Saalburg-Beach feiert wegen Corona-Pause erst in diesem Jahr sein 25. Jubiläum.

Das SonneMondSterne-Festival in Saalburg feiert in diesem Jahr sein 25. Jubiläum. Inzwischen wurden 25.000 Eintrittskarten für das Festival vom 11. bis 13. August am Saalburg-Beach im Vorverkauf abgesetzt. Die Veranstalter rechnen in diesem Jahr wieder mit etwa 40.000 Besuchern.

Dass das Jubiläum erst 2023 gefeiert werden kann, hängt mit der Corona-Pause zusammen. Nach dem Re-Start 2022 stehen die Zeichen gut für Festivalsommer. Wie es sich für ein Jubiläum gehört, werden zum SMS.XXV die wichtigsten Künstler der elektronischen Musik wie auch absolute Weltstars erwartet. So konnten unter anderem Macklemore und Major Lazer sowie Armin van Buuren, Paul Kalbrenner und K.I.Z gebucht werden. Da das SMS seit je her ein Ort für musikalische Vielfalt und vor allem für veritablen Techno ist, wurde nahezu alles an Künstlern gebucht, was weltweit die wichtigsten Technobühnen bespielt, teilte Philipp Helmers von der veranstaltenden Seekers Event GmbH mit.

Auf dem zwar noch nicht ganz kompletten, aber gerade veröffentlichten Liste finden sich Namen wie Amelie Lens, Boris Brejcha und Charlotte de Witte, aber auch I Hate Models, Charlie Sparks, 999999999, oder Kobosil, die für die derzeit stetig wachsende Fan-Gemeinde des Up-Tempo-Techno am Start sind.

Infos und Tickets unter: www.sonnemondsterne.de